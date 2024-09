Jak dokładny jest Twój Galaxy Watch? Wyniki badań zaskakują

Jak dokładne są pomiary dokonywane przy użyciu Galaxy Watch?

Samsung, podobnie jak inni producenci smartwatchy, nieustannie pracuje nad wprowadzeniem w swoich modelach większej liczby przydatnych funkcji związanych z monitorowaniem stanu zdrowia i aktywności. Obecnie topowe modele producenta dają nam możliwość kontrolowania takich parametrów naszego organizmu, jak natlenienie krwi, ciśnienie krwi i EKG, stres, sen i aktywność fizyczna, a także wiele innych. Warto jednak pamiętać, że Galaxy Watch, podobnie jak większość dostępnych na rynku smartwatchy, nie jest urządzeniem medycznym, a otrzymywane wyniki mają jedynie charakter podglądowy.

Czytaj też: Smartwatch Pixel Watch 3 otrzyma zaskakująco krótkie wsparcie aktualizacji

Tylko czy to znaczy, że są niedokładne? Nic bardziej mylnego. Chociaż nie można traktować ich jako urządzeń medycznych czy specjalistycznych, Samsung stara się, by przekazywane nam dane były jak najdokładniejsze. Potwierdza to nawiązana w zeszłym roku współpraca z University of Michigan, a konkretnie z Michigan Performance Research Laboratory (MiPR). Jej celem było zbadanie i poprawienie dokładności pomiarów dostarczanych przez Galaxy Watch. Teraz w końcu badacze podzielili się wynikami swoich badań i trzeba przyznać, że brzmią one imponująco.

Jesteśmy podekscytowani kontynuacją naszej współpracy z Samsungiem, aby zapewnić dostępność i dokładność innowacji w technologii noszonej we wszystkich segmentach populacji. HPSSC i MiPR [Human Performance & Sport Science Center i Michigan Performance Research Laboratory] są chętne, aby ujawnić te wybitne wyniki, które umacniają nasze zaangażowanie w poprawę monitorowania tętna i zdrowia i z niecierpliwością czekają na przyszłą współpracę” — powiedział Kenneth Kozloff, jeden z dyrektorów HPSSC.

Czytaj też: Seria Galaxy S25 bez Exynosa. Ale czy jest się z czego cieszyć?

Badania MiPR sprawdziły, jak dane uzyskiwane z Galaxy Watch wypadają w porównaniu z tymi pozyskanymi przez specjalistyczne urządzenia. Pod lupę wzięto pomiar tętna, procentowej zawartości tkanki tłuszczonej, utraty potu i VO2 Max.

W przypadku pomiaru tętna, a więc jednego z najbardziej podstawowych i najczęściej monitorowanych parametrów, uzyskano 90-procentową dokładność w porównaniu z wynikami elektrokardiogramu podczas biegania (co jest trudniejsze niż pomiar w pozycji stojącej, ponieważ zegarek nieustannie się porusza razem z naszą ręką).

Pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej jest na Galaxy Watch jeszcze dokładniejszy, bo otrzymywane wyniki mają 95-procentową dokładność w porównaniu ze standardowym testem diagnostycznym.

Taki sam wynik uzyskano w przypadku funkcji mierzącej ilość utraconego potu, czyli pomiaru ilości wody, jaką tracimy podczas biegu. Ten parametr pomaga w utrzymaniu właściwego poziomu nawodnienia. Podczas testów na dystansach od 2,5 km do 20 km uzyskano 95% dokładność pomiarów.

VO2 Max to funkcja, która mierzy, ile tlenu nasz organizm przyswaja podczas treningu. Tutaj wynik jest niższy, bo wynosi zaledwie 82%, jednak to nadal akceptowalna dokładność.

Czytaj też: Galaxy Z Fold Special Edition jednak nie będzie taki biedny?

Spodziewać się można, że badania przeprowadzone przez University of Michigan i uzyskane podczas nich wyniki pomogą Samsungowi uzyskać w przyszłości jeszcze lepsze wyniki. To z kolei pozwoli nam, szarym użytkownikom zegarków producenta, korzystać o wiele dokładniejszych funkcji, a co za tym idzie – lepiej dbać o nasz organizm.