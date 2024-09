Smartwatch Pixel Watch 3 otrzyma zaskakująco krótkie wsparcie aktualizacji

Jak długie wsparcie ma Pixel Watch 3?

Siedem lat wsparcia aktualizacji oprogramowania dla Pixeli 8 i 9 to naprawdę wielka obietnica i teoretycznie dzięki takim zapewnieniom możemy korzystać z naszych smartfonów przez długie lata, nie martwiąc się o to, że niedługo przestaną działać na nich aplikacje. W rzeczywistości jednak trudno sobie wyobrazić, by wiele osób chciało przez siedem lat używać swojego smartfona, zwłaszcza jeśli zależy nam na najnowocześniejszych funkcjach. Bo przecież za kilka lat obecne flagowce nie będą na tyle wydajne, by sprostać wymaganiom przyszłych funkcjonalności, zwłaszcza tych opartych na sztucznej inteligencji.

Tak czy inaczej, dzięki obietnicy Google’a, jeśli ktoś chce, może korzystać ze swojego Pixela przez kolejne siedem lat. A jak wygląda sytuacja z Pixel Watch 3, których debiutował w tym samym czasie? Cóż, nowy smartwatch producenta będzie miała aktualizowane oprogramowanie tylko przez kolejne trzy lata. Co ciekawe, wsparcie skończy się nie w sierpniu, a w październiku 2027 roku, choć nie wiadomo, skąd takie przesunięcie.

Źródło: Google

Podejście Google’a do aktualizacji smartwatchy nie zmieniło się od wydania pierwszego Pixel Watch, wszystkie trzy generacje zegarków w dniu premiery dostawały gwarancję trzyletniego wsparcia dla oprogramowania i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pokazuje to jednak dużą dysproporcję w tym, jak gigant z Mountain View traktuje swoje sprzęty. Wynikać to może z wielu czynników, ale zapewne chodzi po prostu o pieniądze. Pixel Watch 3 i jego poprzednicy kosztują znacznie mniej niż smartfon. Lepiej więc kazać nam wymieniać go częściej, by się wszystko kalkulowało.

Niezależnie od powodów, należy po prostu pamiętać, że kupując Pixel 9 i Pixel Watch 3, z zegarka będziemy korzystać krócej, ze względu na późniejszy brak aktualizacji. Jasne, nadal będzie można używać tego smartwatcha, jednak z czasem przestanie być on kompatybilny z wieloma rozwiązaniami i aplikacjami. Nie będzie też dostawał nowych funkcji. Oczywiście, o ile Google nie zdecyduje się na dalsze wydawanie dla niego aktualizacji, bo tak tez może się zdarzyć.