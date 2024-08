Ta mała zmiana sprawi, że funkcja Circle to Search stanie się jeszcze lepsza

Co nowego w Circle to Search?

Zakreśl, aby wyszukać, czyli Circle to Search jest jedną z tych funkcji, z których korzystać można praktycznie przez cały czas, bo przydaje się w wielu sytuacjach. Zadebiutowała na początku roku w serii Galaxy S24, a z czasem trafiła na pokład kolejnych modeli od Samsunga i Google. To ulepszenie Obiektywu, opierające się na sztucznej inteligencji i korzystające z multiwyszukiwania Google, na którym zbudowany jest właśnie Obiektyw. Multiwyszukiwarka obsługuje zapytania nie tylko o obraz, ale też o tekst, a także może zmieniać parametry wyszukiwania w aplikacji Google. Dzięki temu możemy zadawać bardziej szczegółowe pytania dotyczące pomysłów oraz koncepcji, a z drugiej strony będziemy otrzymywać lepiej spersonalizowane odpowiedzi.

Funkcja ta zmienia więc sposób wyszukiwania na telefonie, bo korzystać możemy z niej w dowolnym miejscu na naszym urządzeniu – w aplikacjach, komunikatorach, na witrynach internetowych. To zdecydowanie lepsza alternatywa dla ciągłego robienia zrzutów ekranu i wrzucania ich do Obiektywu Google. Możemy np. podczas oglądania filmu zakreślić dany kształt na ekranie, by dowiedzieć się o nim więcej. Jedyne co trzeba zrobić, to zatrzymać wideo, jednak nie musimy wychodzić z aplikacji, ani zaśmiecać galerii zrzutami ekranu.

Teraz Circle to Search zostało wzbogacone o przycisk “Udostępnij”, czyli dość podstawową funkcjonalność, ale bardzo przydatną, bo dzięki niej z łatwością będziemy mogli dzielić się znalezionymi treściami. Co istotne, w przeciwieństwie do zwykłych zrzutów ekranu, w tym przypadku udostępnianie odbywa się bez zapisywania ich na urządzeniu. Oczywiście podczas udostępniania pojawia się też opcja zapisania treści w Zdjęciach algo w Google Keep, ale tutaj należy pamiętać o potencjalnych problemach z rozdzielczością.

Podczas zaznaczania określonej zawartości, zwłaszcza mniejszego elementu na ekranie, rozdzielczość zapisanego obrazu może mocno ucierpieć, dlatego jeśli zależy nam na uzyskaniu większej przejrzystości i szczegółowości, dobrze będzie po prostu pobrać dany obraz lub po prostu zrobić zrzut ekranu. Tak czy inaczej, ulepszenie, jakie Google przygotował dla Circle to Search na pewno spodoba się użytkownikom, bo przynosi znacznie więcej możliwości.

Niedawno Circle to Search zostało udostępnione w ramach aktualizacji dla urządzeń Galaxy S21 FE. Więc coraz więcej osób może z tej opcji skorzystać.