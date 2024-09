Słuchanie muzyki ze Spotify na połączonych z iPhone’em urządzeniach stanie się bardzo męczące

Masz iPhone’a i korzystasz ze Spotify Connect?

Spotify Connect to bardzo przydatna funkcja, pozwalająca nam na używanie smartfona do sterowania aplikacją na pobliskich urządzeniach, takich jak głośniki, konsole do gier, telewizory Smart TV czy komputery. Z racji, że telefon mamy cały czas przy sobie, to bez problemu możemy za jego pomocą pogłaśniać muzykę, zmieniać utwory itp. Dla użytkowników iPhone’ów ta funkcja przestanie już być taka wygodna, bo Apple zabrał im dzisiaj możliwość kontrolowania głośności aplikacji na podłączonych urządzeniach za pomocą fizycznych przycisków w smartfonie.

Serwis poinformował właśnie, że gigant z Cupertino zaprzestał wspierania tej technologii i nie jest to odosobniony przypadek, ponieważ już jakiś czas temu aplikacja Sonos również straciła taką funkcjonalność. Co w takim razie nam pozostaje? Irytujące obejście, bo po naciśnięciu fizycznego przycisku głośności, Spotify wyświetli nam powiadomienie z napisem „Chcesz zmienić głośność?”. Wówczas musimy go dotknąć i użyć wyświetlonego w apce suwaka głośności – jeśli aplikacja jest otwarta, to po naciśnięciu fizycznego przycisku wyświetli się on automatycznie.

Według informacji, wcześniejsze sterowanie głośnością za pomocą fizycznego przełącznika iPhone’a „stało się niestabilne” dla podłączonych urządzeń, powodując skoki głośności podczas odtwarzania i inne błędy. Nowe rozwiązanie gwarantuje natomiast trwałą i wysokiej jakości kontrolę nad dźwiękiem.

Zwróciliśmy się do Apple z prośbą o wprowadzenie podobnego rozwiązania do tego, które oferują użytkownikom HomePod i Apple TV dla deweloperów aplikacji, którzy kontrolują urządzenia multimedialne innych producentów niż Apple. Apple poinformował nas, że wymaga integracji aplikacji z HomePod, aby uzyskać dostęp do technologii kontrolującej głośność na iPhone’ach – tłumaczy Spotify.

Jak twierdzi Spotify, Apple nie udostępnił im tej samej technologii, która pozwala odtwarzanie Apple Music na urządzeniach innych firm. Warto jednak wspomnieć, że choć niektóre zewnętrzne usługi muzyczne mogą bezpośrednio odtwarzać na HomePodzie, Spotify nigdy nie zaimplementowało odpowiedniego interfejsu API. Sprawia to, że użytkownicy muszą używać AirPlay do odtwarzania utworów ze Spotify. Niezależnie od powodów, dla nas, zwykłych użytkowników, będzie to po prostu znaczne utrudnienie w korzystaniu z aplikacji.