Samsung aktualizuje popularne smartfony. Warto zainstalować najnowszą poprawkę

Potężna sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń zmierza na kolejne smartfony Samsunga

Południowokoreański gigant ma obecnie ręce pełne roboty. Z jednej strony musi jak najszybciej wdrożyć One UI 6.1.1 na uprawnione do aktualizacji urządzenia, a z drugiej pracuje nad One UI 7, rzekomo opóźnionym z powodu zbyt wielu nowości wydanych w ramach poprzedniej aktualizacji. A przy tym nadal zapewnia wsparcie wielu modelom z niższych półek, które chociaż nie dostają już wielu nowych funkcji, to ich bezpieczeństwo wciąż jest dla producenta istotne.

Teraz na kolejnych modelach Galaxy M i Galaxy A zaczęła pojawiać się poprawka bezpieczeństwa z sierpnia 2024 roku. Zgodnie z informacjami, Samsung naprawia w niej aż 50 luk w zabezpieczeniach. 35 z tych poprawek dostarczył Google; jedna z nich jest oznaczona jako krytyczna, a 34 są umiarkowanie poważne. Jedną natomiast pochodzi od Samsung Semiconductor (działu produkcji chipów Samsunga). Południowokoreański gigant dodał po swojej stronie 14 poprawek bezpieczeństwa, które dotyczą tylko smartfonów i tabletów Galaxy.Większość z nich dotyczy nieprawidłowej kontroli dostępu w kilku usługach systemowych, takich jak ExtControlDeviceService, Galaxy Watch, Knox i właściwościach systemowych.

Sierpniowa poprawka zabezpieczeń została teraz udostępniona dla następujących modeli:

Galaxy M14 5G o numerze modelu SM-M146B dostaje wersję oprogramowania układowego M146BXXS6CXH1.

Galaxy M34 5G, który ma numer modelu SM-M346B, otrzymuje wersję M346BXXS5CXH1.

Galaxy A72 dostaje wersję oprogramowania A725FXXU9FXH1 i chociaż dziennik zmian jest obecnie niedostępny, poprawka zabezpieczeń zawiera najprawdopodobniej dodatkowe ogólne ulepszenia stabilności i niezawodności.

Galaxy A72, po aktualizacji One UI 6.1 przeszedł już tylko na wsparcie zabezpieczeń, które powinien otrzymywać do przyszłego roku. Posiadacze Galaxy M14 5G nie dostaną co prawda One UI 6.1.1, ale jego posiadacze będą mogli cieszyć się z nowości, jakie przyniesie One UI 7. Tymczasem użytkownicy Galaxy M34 5G dostaną zarówno ostatnią aktualizację oprogramowania, jak i nadchodzącą iterację.