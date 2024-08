Usunięta ponad dekadę temu funkcja powróci do Google Play

Google Play pozwoli pobierać kilka aktualizacji jednocześnie

Sklep z aplikacjami Google’a, oprócz innej nazwy (Android App Market) miał też kiedyś sporo funkcji, których nie znajdziemy już w nowej wersji. Jedna z nich dostępna była w sklepie w latach 2000-2010 i pozwalała na jednoczesne pobieranie wielu aktualizacji aplikacji. Potem gigant z Mountain View pozbył się tej opcji z niewyjaśnionych przyczyn. Firma nigdy nie zdradziła powodów, więc pozostały nam spekulacje. Jedni twierdzili, że w tamtym czasie pamięć masowa smartfonów zapewniała niskie prędkości zapisu i nie radziła sobie z tyloma aktualizacjami na raz. Obecnie większość nowoczesnych modeli przeszła na znacznie szybsze standardy pamięci, więc nie powinno być to już problemem.

Od kwietnia Google Play może pobierać dwie nowe apki jednocześnie, a teraz zyska także możliwość pobierania trzech aktualizacji zainstalowanych już aplikacji. Nowość zauważył serwis 9to5Google i potwierdził też Android Authority. Co prawda idealnie wciąż nie jest, bo sklep nadal ograniczy się tylko do trzech aktualizacji w jednym czasie, podczas gdy pozostałe czekają w kolejce i są oznaczone jako „oczekujące”. Mimo wszystko jest to jednak znaczne ulepszenie, na które czekaliśmy od dawna.

Przy okazji warto wspomnień, że Google postanowił po prawie 7 latach pozbyć się ze sklepu z aplikacjami programu nagród za bezpieczeństwo. Ogłoszony w październiku 2017 roku Google Play Security Reward Program (GPSRP) był przykładem inicjatywy „bug bounty”. Zachęcało to osoby zajmujące się wyszukiwaniem luk w zabezpieczeniach do ich znajdowania i, co najważniejsze, odpowiedzialnego zgłaszania tychże luk za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Cel programu był prosty: Google chciał uczynić swój sklep bezpieczniejszym miejscem dla aplikacji na Androida. Według firmy dane o lukach w zabezpieczeniach zebrane z programu zostały wykorzystane do pomocy w tworzeniu automatycznych systemów kontroli, które skanowały wszystkie aplikacje dostępne w Google Play pod kątem podobnych luk w zabezpieczeniach. Program zostanie zamknięty 31 sierpnia, a powodem podanym przez firmę jest spadek liczby zgłaszanych luk w zabezpieczeniach, które można naprawić. Google przypisuje ten sukces „ogólnemu wzrostowi postawy bezpieczeństwa systemu Android i wysiłkom na rzecz wzmocnienia funkcji”.

Najwyraźniej Google daje i zabiera. Z jednej strony przywraca nam dawno usuniętą funkcję, a z drugiej pozbywa się dość istotnego przecież programu. Oczywiście, zamknięcie GPSRP z jednej strony oznacza, że poziom bezpieczeństwa w Google Play znacznie wzrósł, ale z drugiej firma zabierze w ten sposób motywację badaczom, by ci dalej szukali luk w zabezpieczeniach.