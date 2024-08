Nowy sposób monitorowania zdrowia przez smartwatche. Poznajcie Huawei TruSense

Smartwatche jeszcze lepiej będą sobie radziś w kwestiach zdrowotnych

Huawei informuje, że świadomość zdrowotna konsumentów rośnie na całym świecie, a TruSense ma być idealną odpowiedzią na te potrzeby, integrując najnowsze osiągnięcia firmy w dziedzinie monitorowania parametrów życiowych. System wyróżnia się sześcioma kluczowymi cechami: dokładnością, kompleksowością, szybkością, elastycznością, otwartością i możliwością ciągłej iteracji. TruSense został zaprojektowany z myślą o niezawodności i precyzji, co zostało potwierdzone przez niezależne badania.

Źródło: Huawei

Dzięki innowacjom, takim jak zaawansowane badania optyczne i materiałoznawcze, system radzi sobie z różnorodnością odcieni skóry, rozmiarami nadgarstków oraz zmiennymi warunkami pogodowymi. Niezależnie od intensywności ruchu czy pozycji nadgarstka, TruSense monitoruje tętno, poziom SpO2 i ciśnienie krwi z niespotykaną dotąd dokładnością. System ma zapewniać także precyzję czujnika i stabilną transmisję sygnału nawet podczas ruchów ciała, jak podczas wspinaczki skałkowej lub w obliczu ciśnienia szybko płynącej wody w trakcie pływania. TruSense monitoruje także tętno biegaczy i rowerzystów z dokładnością i precyzją, niezależnie od pozycji nadgarstka użytkownika. Dokładność pomiarów takich wskaźników jak tętno, SpO2 i ciśnienie krwi została potwierdzona przez niezależne organizacje branżowe.

Źródło: Huawei

Monitorowanie ponad 60 wskaźników zdrowia i sprawności fizycznej na nadgarstku

System monitoruje ponad 60 wskaźników zdrowia i sprawności fizycznej, obejmujących sześć głównych układów organizmu. Do tej pory algorytmy dla poszczególnych pomiarów działały w pewnym sensie osobno, teraz za obliczanie i analizę wszystkich danych z czujników odpowiada TruSense. Dzięki ujednoliconemu algorytmowi, pomiary są teraz bardziej kompleksowe, co widać na przykładzie monitorowania poziomu stresu, gdzie czujniki analizują dane dotyczące tętna i autonomicznego układu nerwowego, dostarczając pełen obraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Jednym z kluczowych atutów TruSense jest jego elastyczność i zdolność do integracji z szerokim ekosystemem cyfrowego zdrowia. Huawei współpracuje z ponad 150 partnerami na całym świecie, co umożliwia rozwój takich dziedzin jak zdalna opieka zdrowotna i zarządzanie zdrowiem rodzinnym. System TruSense będzie dostępny na polskim rynku już we wrześniu tego roku, wprowadzając nowy standard w monitorowaniu zdrowia i aktywności fizycznej. Rico Zhang, prezes linii produktów Smart Wearables podczas premiery systemu Huawei TruSense w Chinach, skomentował:

Źródło: Huawei

Huawei TruSense to kamień milowy w dziedzinie czujników zdrowia i ruchu, który umocni naszą pozycję lidera technologicznego. Ten cyfrowy postęp umożliwi użytkownikom jeszcze bardziej świadome dbanie o swoje zdrowie i styl życia.

Źródło: Huawei