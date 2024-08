Huawei Watch D w końcu doczeka się następcy. Premiera już niedługo

Huawei Watch D2 nadchodzi?

Chociaż obecnie wszystkie inteligentne urządzenia do noszenia oferują całkiem spory zakres funkcji monitorujących zdrowie, to w większości są to podstawowe parametry, z których korzystamy najczęściej podczas codziennego użytkowania. Huawei Watch D, wydany w 2021 roku (w Europie rok później), ma jednak zupełnie inne podejście do tematu, o czymś świadczy sam fakt, że producent wyposażył go m.in. w funkcję monitorowania ciśnienia krwi, opierającą swoje działanie na specjalnej nadmuchiwanej opasce, dzięki której może nam zapewnić wgląd w dość niecodzienny jak na zegarki parametr. Oczywiście wyniki nie są w stu procentach dokładne, jednak są wystarczające, by jeszcze lepiej śledzić stan zdrowia. Ponadto, o czym warto pamiętać, Watch D otrzymał w Europie stosowną certyfikację świadczącą, że jest urządzeniem medycznym.

Chociaż na rynku znajdziemy inne smartwatche z funkcją monitorowania ciśnienia, to w przypadku modelu od Huawei nie trzeba parować zegarka z urządzeniem producenta (jak to jest w przypadku Samsunga), ani kalibrować funkcji z użyciem tradycyjnego ciśnieniomierza, który przecież nie każdy posiada. Ponadto mamy tutaj śledzenie EKG oraz masę innych sensorów, pomagających dbać o stan organizmu. Przy tym Huawei Watch D to pełnoprawny smartwatch, pozwalający na korzystanie ze wszystkiego, co nowoczesny zegarek powinien oferować.

Huawei Watch D

No, może już nie taki nowoczesny, bo ponad trzy lata minęły od jego premiery. Najwyraźniej jednak Huawei doszedł do wniosku, że nie ma sensu wypuszczać kolejnej generacji rok za rokiem, jednocześnie dając sobie czas na opracowanie stosownych ulepszeń, dzięki którym klienci będą chcieli wymienić swój stary zegarek na nowszy model. Zgodnie z doniesieniami, premiera Huawei Watch D2 odbędzie się już niedługo, a dokładnie 24 września i wygląda na to, że nadchodzące wydarzenie będzie naprawdę interesujące.

Watch D2 ma otrzymać jeszcze lepszą funkcję pomiaru ciśnienia, co potwierdziła przyznana niedawno chińska licencja na urządzenia medyczne. Niestety na tym informacje się kończą i będziemy musieli poczekać, by poznać wszystkie sekrety tego urządzenia. Podobnie jak potrójnie składanego smartfona, który ma zadebiutować tego samego dnia. Jeśli ten przeciek okaże się prawdziwy, spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach oba sprzęty jeszcze nie raz pojawią się w raportach i być może dowiemy się na ich temat znacznie więcej.