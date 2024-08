Czy to koniec smartwatchy Fitbit?

Czy Google zrezygnuje z produkowania smartwatchy Fitbit?

Nietrudno zauważyć, że w ostatnich latach Google stawia swoje własne smartwatche Pixel Watch na pierwszym miejscu. Ich rozwój, opracowywanie kolejnych generacji, a w końcu premiery są przygotowywane z wielkim zaangażowaniem, podczas gdy marka Fitbit — wykupiona przed kilkoma laty — jest traktowana mocno po macoszemu. Jasne, raz na jakiś czas pojawiają się większe aktualizacje do istniejących modeli, ale jednocześnie jakichś wielkich premier nie dostaliśmy. W dodatku, jeśli porównamy starsze modele do tych nowszych, widać również, że zbyt wielkiego progresu w nich nie ma.

W kontekście tych obserwacji nie dziwi więc najnowszy raport, który wskazuje, że Google zamierza uśmiercić markę Fitbit, a dokładniej — nie będzie już produkować nowych smartwatchy, a skupi się na opaskach do monitorowania aktywności fizycznej, takich jak seria Inspire, Luxe i Charge. Po premierze Pixel Watch 3, stanowiącego obecnie istną mieszankę oprogramowania Google i funkcji śledzenia Fitbit, wydaje się to jeszcze bardziej prawdopodobne. Po co robić sobie dodatkową konkurencję?

Źródło: Google

Sandeep Waraich, starszy dyrektor ds. zarządzania produktami w Pixel Wearables, w wywiadzie dla Engadget raczej nikogo nie uspokoił. Zapytany o potencjał nowych smartwatchów Fitbit, Waraich stwierdził: „Pixel Watch jest częścią naszego portfolio smartwatchy”. Nie mówi nam to wiele.

Serwis Android Authority również czuł niedosyt, dlatego skontaktował się z Google. Firma udzieliła następującej odpowiedzi:

Jesteśmy bardzo oddani Fitbit, a co ważniejsze, klientom, którzy używają i polegają na tych produktach i technologiach. Warto również zauważyć, że wiele funkcji zdrowotnych i fitnessowych, które wprowadziliśmy w Pixel Watch 3, było wynikiem innowacji Fitbit i przełomowych osiągnięć w dziedzinie fitness. Ponadto właśnie wprowadziliśmy Fitbit Ace LTE, a Ty nadal będziesz widzieć nowe produkty i innowacje od Fitbit.

Pomimo iż Google zapewnia, że wciąż będziemy widzieć nowe produkty Fitbit, to w żaden sposób nie wspomina tutaj o „smartwatchach”. Wspomina natomiast o funkcjach fitness, które są zintegrowane z nowym Pixel Watch 3. Zamiast więc zdementować plotki, gigant z Mountain View jeszcze je podsycił.