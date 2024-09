Gmail: Twoje konto wkrótce może zniknąć! Jak uchronić się przed masową czystką?

W 2023 roku Google ogłosiło nową politykę dotyczącą nieaktywnych kont, zapowiadając ich usuwanie. Pierwotnie trzeba było logować się na Gmaila co najmniej raz na 90 dni, aby konto nie zostało usunięte. Jednak ten okres został bardzo wydłużony – aż do dwóch lat. Przyznam, że to rozsądne. Ale uwaga – te zasady dotyczą osobistego konta. Nie mają one zastosowania dla żadnego skonfigurowanego w pracy (czyli firmowego), szkole lub innej organizacji.

Konta Gmail usunięte, serwerom lżej. No i jest bezpieczniej

Google zapowiedziało w ubiegłym roku zmiany, a teraz bierze się za ich egzekwowanie. Pierwsze nieaktywne konta Gmail zostały już skasowane, a to dopiero początek. Nie podano co prawda, jaka liczba kont kwalifikuje się do eliminacji, ale biorąc pod uwagę popularność usług Google, będą to co najmniej tysiące, jeśli nie miliony. Akcja ma na celu nie tylko odciążenie serwerów producenta, ale również zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa.

Konta porzucone mogą stać się łatwym celem dla cyberprzestępców, a ich pierwotni użytkownicy mogą nie być świadomi żadnego naruszenia. Pomijając to, nowa polityka będzie oznaczać zagładę dla ogromnej ilości informacji i osobistych treści internetowych, zaczynając od porzuconych blogów hostowanych na platformie Blogger. Osoby zarządzające wieloma kontami Google prawdopodobnie zostaną najbardziej dotknięte, ponieważ będą teraz musiały okresowo sprawdzać każde konto, aby uniknąć całkowitego usunięcia danych.

Czytaj też: Pogadaj z SI w Gmailu. Google wprowadza Gemini do aplikacji pocztowej na systemie Android

Jeśli zdarzyło Ci się dawno nie korzystać z konta Gmail, możesz je zachować w prosty sposób. Wystarczy dowolna aktywność – wysłanie e-maila, skorzystanie z Dysku Google, oglądanie filmu na YouTube, udostępnienie zdjęcia, a nawet wyszukiwanie w Google przy jego wykorzystaniu. Takie czynności sprawią, że roboty Google’a automatycznie oznaczą konto jako aktywne. Konta zaangażowane w aktywne transakcje finansowe lub zarządzanie kontem osoby niepełnoletniej za pośrednictwem Family Link są również bezpieczne.