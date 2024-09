Rewolucja w Mapach Google na Android Auto? Nowa funkcja ułatwia jazdę

Mapy Google na Android Auto staną się bardziej przejrzyste

Google ma to do siebie, że jeśli chodzi o aktualizacje Android Auto, to wprowadzane przez giganta zmiany musimy odkrywać sami. Dziennik aktualizacji nie ujawnia szczegółów, więc czasem mogą minąć tygodnie, zanim użytkownicy zgłoszą zauważenie jakichś usprawnień. Tak zapewne było w tym przypadku. Chociaż Mapy Google od dawna mają funkcję wskazywania właściwego pasa ruchu, to dzięki aktualizacji dla Android Auto uzyskiwane w ten sposób wskazówki będą przejrzystsze i łatwiejsze do odczytania podczas jazdy.

Jak zauważył serwis 9to5Google, aktualizacja została wprowadzona bez większego rozgłosu i rozszerza panel wskazówek dotyczących pasów ruchu, który pojawia się u góry ekranu – białe strzałki pojawiają się na zielonym tle, gdy w grę wchodzi kilka pasów ruchu. Starszy interfejs użytkownika był nieco ciasny, a pasy ruchu często nakładały się na siebie lub wydawały się umieszczone zbyt blisko. Sprawiało to, że kierowcy musieli zwracać szczególną uwagę na identyfikację właściwego pasa.

Po aktualizacji Mapy Google na Android Auto zaczęły wyświetlać te wskazówki w nieco lepszy sposób. Teraz między tymi strzałkami jest więcej miejsca, a to pomaga lepiej pokazać, ile pasów jest na drodze oraz w czytelniejszy sposób wskazać, który z nich mamy zająć. Wszystkie dostępne pasy są pokazane nad wskazówkami w lewym górnym rogu interfejsu nawigacyjnego. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, właściwy pas jest prawidłowo podświetlony, podczas gdy pozostałe pasy są wyraźnie jaśniejsze.

Jest to raczej drobna zmiana, ale jednocześnie naprawdę ułatwiająca życie, bo doskonale wiadomo, że podczas jazdy nie mamy czasu zbyt wnikliwie przyglądać się ekranowi. Przyda się to również podczas jazdy zwłaszcza w nieznanym mieście, kiedy ruch uliczny wokół zmusza nas do zachowania szczególnej ostrożności.