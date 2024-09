Windows 11 dostanie mocnego przyśpieszenia. Ahead-Of-Time da także lepszą wydajność aplikacjom

Ahead-Of-Time pojawia się wraz z najnowszym Windows App SDK – o numerze 1.6. Są to narzędzia dla deweloperów, dzięki którym mogą oni tworzyć i optymalizować aplikacje na Windows. W efekcie mają być one nie tylko szybsze, ale też potrzebować mniejszych zasobów do działania i uruchomienia.

Windows 11 i Ahead-Of-Time to perfekcyjne połączenie

Windows App SDK był problematyczny dla deweloperów, ponieważ powodował różne problemy z wydajnością podczas tworzenia aplikacji. Chociaż Microsoft podejmował wysiłki w celu złagodzenia tych problemów, nadal istnieje wiele elementów sprawiających, że korzystanie z aplikacji opartych na WinAppSDK nie jest tak wygodne, jak mogłoby być. Dlatego właśnie wdrożono natywne wsparcie dla AOT (Ahead-Of-Time). Microsoft po przeprowadzeniu testów stwierdził, że wydajność aplikacji znacznie się poprawiła, a interakcje są lepsze.

Aplikacje Native AOT nie będą używać kompilatora Just-In-Time i mogą działać w systemach bez zainstalowanego środowiska uruchomieniowego .NET. Ponadto AOT pozwala na dwukrotne zmniejszenie rozmiaru aplikacji. Funkcje i udoskonalenia związane z Ahead-Of-Time obiecują poprawę ogólnego doświadczenia z aplikacjami. Obejmują one Enhanced Package Management APIs dla bardziej wydajnego zarządzania aplikacjami, Decoupling of WinAppSDK from Edge WebView2 dla większej elastyczności w rozwijaniu aplikacji Windows oraz nowy tryb CanTearoutTabs , który pozwala użytkownikom “przeciągać karty poza TabView aplikacji”.

Czytaj też: Aktualizacja Windows 11 może przyspieszyć działanie komputerów z Ryzenami, ale…

Ponieważ Microsoft przestał osadzać zakodowany na stałe Edge WebView2 SDK w WinAppSDK, zaczął oferować Edge WebView2 SDK jako NuGet, aby pomóc zmniejszyć rozmiar aplikacji. Microsoft wydał również kilka poprawek błędów, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika, a dzięki takim ulepszeniom Windows 11 powinien wkrótce zapewnić przyjemne wrażenia.

No cóż – już wkrótce przekonamy się, czy Microsoft poszedł słuszną drogę, czy też skończy się tylko na szumnych zapowiedziach.