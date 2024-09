Windows 11 KB5043145 – nie instaluj! To jeden z największych baboli Microsoftu

KB5043145 nie jest obowiązkowa, więc nie powinna się samoczynnie pobierać, ale niektórzy użytkownicy twierdzą, że na ich maszynach zaczęła się automatycznie instalować. I jak czytamy w Centrum Opinii oraz na wielu forach sieciowych – potrafi zmienić się w prawdziwą katastrofę.

Co nie tak z Windows 11 KB5043145?

Jak można było aż tak popsuć swój własny produkt? To pytanie do Microsoftu, który potwierdza doniesienia użytkowników. A co się właściwie dzieje? Lista objawów jest bardzo długa, więc zacznę od samego początku. Po zainstalowaniu aktualizacji niektórzy użytkownicy mogą utknąć w pętli rozruchu lub w ogóle nie być w stanie uruchomić systemu. Gdy tak się stanie, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu zaawansowanego uruchamiania, aby naprawić lub cofnąć aktualizację.

Windows 11 KB5043145 może powodować niebieski ekran śmierci (BSOD) i zielony ekran śmierci (GSOD). Problem ten dotyczy w szczególności laptopów Asus TUF A15 (2022) i ROG Strix G17 (2024), ale trudno przypuszczać, aby ograniczał się do tych dwóch konkretnych modeli.

Czytaj też: Windows 11 dostanie mocnego przyśpieszenia. Ahead-Of-Time da także lepszą wydajność aplikacjom

Po użyciu trybu odzyskiwania systemu można uruchomić Windows 11, a co ważne – w tym przypadku wprowadzona aktualizacja KB5043145 jest usuwana. W takiej sytuacji użytkownik może zostać również poproszony o podanie hasła odzyskiwania BitLocker. Microsoft przyznaje, że bada doniesienia. Co istotne – większość raportów w sekcji komentarzy Feedback Hub pochodzi wyłącznie od użytkowników maszyn Asus.

Inne efekty, jakich doświadczają użytkownicy, to zawieszenie działania myszki i klawiatury (porty przestają działać), są także kłopoty z połączeniami USB (dotyczy to zwłaszcza Intel NUC N6005 i N5105 oraz laptopów Asus TUF i ROG), na systemach z procesorami AMD przestaje działać WSL2. Z ustawień systemowych może również zniknąć połączenie Wi-Fi.

Jeśli zdarzyło Ci się już zainstalować KB5043145, możesz usunąć aktualizację, wciskając F11 podczas rozruchu. Z opcji, które zostaną wyświetlone, wybierz “Rozwiązywanie problemów”, tam przejdź do opcji zaawansowanych i wybierz “Odinstaluj aktualizacje”. Wybierz KB5043145 i zrestartuj maszynę – Windows 11 powinien wrócić do poprzedniego stanu.