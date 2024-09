Chatboty SI trafiły do ​​Firefoxa. Wydanie numer 130 już dla każdego

W nocy czasu polskiego Mozilla wydała przeglądarkę Firefox 130 na systemy Windows, macOS, Linux i Android. Naprawiono w niej szereg istotnych luk w zabezpieczeniach, a także ulepszono kilka funkcji i wprowadzono nowe ustawienie, które znacznie ułatwia zabawę z funkcjami eksperymentalnymi – np. integrację z zewnętrznymi chatbotami SI, co jest absolutną nowością.

Firefox 130 – co nowego?

Mozilla opublikowała 130. wydanie Firefoxa – możesz zaktualizować swoją wersję w dowolnej chwili, klikając na zakładkę “Pomoc”, a następnie “O programie Firefox”. Aktualizacja ma 17,2 MB i pobiera się oraz instaluje bardzo szybko. Jeśli po jej wprowadzeniu będziesz mieć problem z ładowaniem stron, wówczas wyłącz na chwilę używanego adblocka. Po załadowaniu stron kliknij na niego ponownie i gotowe.

Firefox 130 przychodzi z poprawkami – zlikwidowano dziewięć luk w zabezpieczeniach, z czego cztery zostały sklasyfikowane jako problemy “wysokiego ryzyka”. To podnosi bezpieczeństwo użytkowania przeglądarki. Mamy także ciekawe nowości – chatboty SI trafiły do ​​Firefoxa, a w związku z tym w Ustawieniach przeglądarki pojawia się nowa sekcja – “Laboratorium Firefoxa”. Co prawa było ono dostępne wcześniej, ale trzeba było kombinować poprzez about:config. Teraz masz to po dwóch kliknięciach.

Możesz właśnie skorzystać z laboratorium, aby włączyć nową funkcję, która integruje zewnętrzne boty czatowe SI w Firefoxie. Uwaga – możesz wybrać tylko jednego bota do użytkowania. Wybrany będzie znajdować się na pasku bocznym, gdzie można wpisywać prompty. W zależności od wybranego chatbota może być potrzebne zarejestrowanie się przed jego użyciem.

Kolejna nowość, której nie widać na pierwszy rzut oka, jest związana z wbudowaną przeglądarką plików PDF. Gdy masz włączonego chatbota, będzie automatycznie generować tekst opisu dla obrazów zawartych w plikach tego typu. Dzięki SI polepszy się również funkcja tłumaczenia stron internetowych – działa teraz lokalnie, bez konieczności połączenia z chmurą. Możesz przetłumaczyć całą stronę, a następnie natychmiast zaznaczyć tekst i przetłumaczyć go na inny język.

Wszystko to wygląda świetnie, więc warto wypróbować w praktyce, co przynosi nowy Firefox.