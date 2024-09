Masz stary Windows lub macOS? Mozilla Firefox będzie na nim śmigać, aż miło

Według strony internetowej Firefox Release Calendar, Firefox 115 ESR będzie otrzymywać aktualizacje do 1 kwietnia 2025 roku. Oznacza to wsparcie zarówno dla Windows 7, 8, 8.1, jak również macOS 10.12-10.14. Ale co tak właściwie oznacza FSR i jak się ma to do nowych wydań przeglądarki?

Firefox na starszych systemach – bezpieczny i stabilny

Firefox ESR (Extended Support Release) to wydanie z wydłużonym wsparciem technicznym, co pozwala m.in. na obsługę starszych systemów. Choć ma inną numerację, pod względem funkcjonalności jest równoległa do edycji stabilnych, dlatego wydanie ESR 115 to to samo, co stabilne 130. Oczekuje się, że wersja Firefox 115.21 ESR ukaże się 4 marca 2025 r., co oznacza, że ​​użytkownicy starszych wersji systemu Windows oraz będą mogli korzystać ze wsparcia przeglądarki Firefox jeszcze przez co najmniej siedem miesięcy.

Początkowo Mozilla planowała porzucić obsługę systemu Windows 7-8.1 we wrześniu 2024 r., ale zmieniła plany. Teraz Mozilla oferuje dwie wersje ESR: 115 dla nieobsługiwanych systemów operacyjnych i 128 dla systemu Windows 10 i nowszych. Usunięcie obsługi systemu Windows 7 z Firefoksa 116 i nowszych pozwoliło Mozilli oczyścić bazę kodu i usunąć ciężar związany z utrzymywaniem nowszych bibliotek, które nie obsługują już wydań starszych niż Windows 10.

Jednocześnie Mozilla twierdzi , że w systemie Windows 7 jest wystarczająco dużo użytkowników Firefoksa, co uzasadnia rozszerzone wsparcie. Ale po październiku nie będzie darmowe, gdyż przenoszenie poprawek bezpieczeństwa staje się coraz bardziej uciążliwe ze względu na rozbieżności, które naturalnie pojawiają się wraz z upływem czasu i rozwojem ESR. W niedalekiej przyszłości pojawi się więcej oficjalnych komunikatów na ten temat.

Dla porównania, Microsoft, Google i inne przeglądarki przestały aktualizować swoje oprogramowanie już w styczniu 2023 r. Zakończenie obsługi Chromium w systemach Windows 7, 8 i 8.1 zmusiło również innych deweloperów oprogramowania (np. Valve i jego platformę Steam) do zaprzestania aktualizacji swojego oprogramowania pod ich kątem.