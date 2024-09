Szeroko, intrygująco, obiecująco – te nowości Sharp na targach IFA 2024 spodobały mi się najbardziej

Oferta Sharp na tegoroczne jubileuszowe targi IFA (imprezie stuknęło właśnie 100 lat od pierwszej edycji) składa się z trzech głównych segmentów: telewizory (premiera modeli AQUOS XLED miniLED 120/144Hz i AQUOS 4K QLED z chipsetem Pentonic, systemem dźwięku Harman-Kardon, Dolby Atmos i DTS), sprzęt audio (soundbary Q “Tuned by Devialet” z dźwiękiem Dolby Atmos, głośnik imprezowy Sharp XParty Sing PS-932 oraz kieszonkowe radio DR-P520 Osaka z technologią BestTune) oraz tzw. e-mobilność (rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne).

Zacznijmy może tradycyjnie od telewizorów, gdzie świecą dwie serie produktów: GM6 bazująca na autorskiej platformie Smart TV o nazwie TiVo oraz GR8 przeznaczona dla entuzjastów gamingu (pod kontrolą Google TV). Model GM6000 będzie oferowany w czterech przekątnych ekranu (43, 50, 55 oraz 70″) i wykorzystuje technologię kropek kwantowych (Quantum Dot LED). Zastosowano w nim system głośników marki Harman Kardon ze wsparciem dla Dolby Atmos, a zewnętrzne źródło sygnału można podpinać do 3 portów HDMI 2.1 (jeden z nich z obsługą eARC).

W gamingowej serii GR8000 możemy liczyć na HDMI z trybem VRR i odświeżaniem do 144 Hz oraz obsługę FreeSync Premium, co idealnie pasuje pod współczesne konsole. Lekka podstawka i szeroki zakres przekątnych (43, 50, 55, 65″), Dolby Vision IQ, głośniki Harman Kardon z Dolby Atmos czynią z tego sprzętu ciekawą propozycję, szczególnie dla pasjonatów gier wideo w salonie. Obecność Google TV zapewnia z kolei możliwie szerokie portfolio aplikacji. Skoro jesteśmy przy telewizorach, nie sposób pominąć soundbarów z serii Sharp Q oraz tylnych głośników Surround (HT-SBW53121, HT-SBW55121 oraz HT-SPR2021). Na zachętkę, przy soundbarach z serii Q palce maczali specjaliści z francuskiej marki Devialet.

Mnie osobiście jednak zaczarowało najbardziej jedno niepozorne urządzenie, które dziś wiele osób uznaje za relikt przeszłości. Radio kieszonkowe Osaka DR-P520 ujęło mnie nie tylko za sprawą kompaktowych rozmiarów i ładowania przez port USB, ale również technologią BestTune, która łączy stacje radiowe FM oraz DAB/DAB+ w jedną listę i automatycznie wybiera najlepsze jakościowo źródło. Nazwijcie mnie dziadersem (nie mam z tym problemu), ale wierzę, że radio jest medium ponadczasowym i jeśli miałbym zabrać cokolwiek ze sobą w daleką podróż, to będzie właśnie taki sprzęt.

Na koniec zostawiłem sobie coś z segmentu e-mobilności i tu również Sharp może nie odkrywa Ameryki, ale dostarcza masę ciekawego sprzętu. Przede wszystkim mowa o hybrydowym rowerze elektrycznym BK-GS03, który oferuje 5-stopniowe wspomaganie elektryczne za sprawą silnika o mocy 250W. Na jednym ładowaniu możemy pokonać dystans do 85 km przy wspomaganiu tradycyjnego pedałowania. No i jest jeszcze hulajnoga elektryczna EM-KT4 z 10-calowymi kołami i zasięgu do 40 km na jednym ładowaniu. Uwagę zwraca eleganckie matowe wykończenie, tylna oś z systemem zawieszenia oraz silnik o mocy 350W.