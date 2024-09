GeForce RTX 5090 może mieć dwa 16-pinowe złącza zasilania

Jensen Huang, czyli dyrektor generalny Nvidii, lubi przypominać, że prawo Moore’a już nie obowiązuje, a przyszłe generacje sprzętu będą nie tylko bardziej wydajne, ale również łaknące większej mocy. To z kolei może spowodować, że aktualnie używane zasilacze nie będą w stanie ich obsłużyć. A jakie są najnowsze przecieki?

RTX 5090 wymaga mocy. Dużo mocy

Architektura graficzna “Blackwell” to wiele usprawnień, w tym ulepszenia wydajności oraz mocy. Mimo to GeForce RTX 5090, czyli następca obecnego flagowca, RTX 4090, będzie energochłonnym GPU, a plotki sugerują potrzebę dwóch 16-pinowych wejść zasilania. To powinno dać karcie teoretyczną możliwość ciągłego pobierania 1200 W. Nie oznacza to, że całkowita moc graficzna GPU (TGP) wynosi 1200 W, ale ma wartość zbliżoną do 600 W lub większą. A to wymaga dwóch takich złączy.

Nawet jeśli TGP wynosi dokładnie 600 W, Nvidia powinna zastosować dwa wejścia, aby rozłożyć obciążenie na dwa złącza, co również poprawi ich wytrzymałość. Jeśli tak się stanie, prawdopodobnie oba będą miały moc wejściową 600 W. Wymaganie dwóch 16-pinowych złączy powinno wykluczyć starsze typy zasilaczy, więc producent będzie musiał dołączyć adapter, który zmieni dwa lub trzy 8-pinowe złącza zasilania PCIe na jedno 16-pinowe, a drugie wejście ma być natywnym wejściem 600 W z zasilacza ATX 3.0 lub ATX 3.1.

Większość nowszych generacji zasilaczy ATX 3.0 lub ATX 3.1 na rynku ma tylko jedno natywne 16-pinowe złącze i trzy lub cztery dodatkowe 8-pinowe złącza zasilania PCIe. Jeśli chodzi o samo złącze w GeForce 50, to prawdopodobnie może to być 12 V-2×6 zgodne z 12 VHPWR.

Niektórzy producenci zasilaczy już zaczynają wypuszczać modele o dużej mocy z dwoma natywnymi złączami 12 V-2×6. Te zazwyczaj mają moc ponad 1300 W. Seasonic Prime PX-2200 W , wydany na początku tego tygodnia, jest przykładem tego trendu. Oprócz dużej mocy oferuje aż cztery złącza 12V-2×6. Innym przykładem jest MSI MEG AI1600T PCIE5 (1600 W) z dwoma natywnymi złączami 600 W 12V-2×6. Wszystko zatem wskazuje na to, że ogólne zapotrzebowanie na moc kart graficznych wzrośnie.