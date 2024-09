Techniki Nvidia umożliwiły stworzenie filmu w zaledwie sześć godzin

Twórcy pochodzący z Czech, Polski i Rumunii zostali podzieleni na duety. Każdy losował dzielnicę Krakowa, w której miał trzy godziny aby nagrać wybrane sceny. Następie każdy miał trzy kolejne na zmontowanie przygotowanego materiału. Jak wypadły prace w takim tempie?

Nvidia dla twórców treści

Każda duet korzystał także z możliwości dawanych przez sztuczną inteligencję oraz laptopy GIGABYTE AERO 16 z kartami Nvidia GeForce RTX, które były nagrodami dla uczestników. Twórcom towarzyszyli znani prezenterzy z każdego kraju. W Polsce był to Włodek Markowicz. A poniżej możesz zobaczyć efekty prac laureatów.

A oto zwycięzcy oraz filmy, które stworzyli w Krakowie:

Polska: Dominika Dobosz-Świder oraz Michał Świder

Czechy: Jan Gubanič oraz Martin Pospíšil

Rumunia: Kartal Mahmut Horasanli oraz Eren Colakoglu

Czytaj też: Warhammer 40,000: Space Marine 2 – test wydajności kart graficznych Nvidia

NVIDIA Studio to nowe możliwości

Sztuczna inteligencja to liczne funkcje w najpopularniejszych programach do montowania filmów, obróbki obrazu i dźwięku, a nawet grafiki 3D. Możliwości dają rdzenie Tensor, które od lat przyśpieszają wszystkie zastosowania sztucznej inteligencji. Platforma Nvidia Studio rozwija się już od wielu lat, a jej wrześniowy sterownik jest już gotowy do pobrania. Na liście nowości i zmian znajdziemy takie, jak:

użytkownicy funkcji Twitch Enhanced Broadcasting zyskują o 25% lepszą jakość wideo przy użyciu kodeka HEVC w porównaniu do H.264 z koderem NVIDIA. Można wysyłać widzom wiele strumieni o różnych rozdzielczościach i przepustowościach;

w aplikacjach do strumieniowania i edycji wideo można korzystać z aplikacji NVIDIA Broadcast, enkodera NVIDIA NVENC ósmej generacji oraz optymalizacji wspieranych przez karty graficzne RTX ;

dzięki RTX Video Super Resolution (VSR) i RTX Video HDR strumieniowane treści i filmy są ostrzejsze i bardziej szczegółowe.

Więcej informacji na temat zaawansowanej sztucznej inteligencji można znaleźć w najnowszym wpisie na blogu AI Decoded.