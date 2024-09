Warhammer 40,000: Space Marine 2 – test wydajności kart graficznych Nvidia

Wymagania Warhammer 40,000: Space Marine 2

Minimalne wymagania obejmują rozgrywkę w 30 fps na ustawieniach niskich w Full HD. Do tego potrzeba procesora AMD RYzen 5 2600X lub Intel Core i5-8600K. Karta graficzna to Radeon RX 580 lub GeForce GTX 1060. Warto też zauważyć, że wystarczy również tylko 8 GB pamięci RAM. Wymagania nie są więc tutaj zbyt wysokie.

Ustawienia rekomendowane to już rozgrywka w 60 fps przy ustawieniach Ultra – również w 1920 x 1080. Potrzeba tutaj procesora Ryzen 7 5800X lub Core i7-12700. Karta graficzna wymieniona przez twórców to RX 6800 XT lub RTX 3070. Wzrasta też zapotrzebowanie na pamięć RAM do 16 GB. Do takiej rozgrywki jest więc potrzebny mocniejszy sprzęt i szkoda, że nie mamy podanych wymagań dla rozdzielczości 3840 x 2160.

Jak przeprowadziliśmy testy?

Testy przeprowadziliśmy podczas drugiej misji, w miejscu widocznym na screenie poniżej:

Testy wykonaliśmy przy ustawieniach Ultra. Gra nie ma ray tracingu, więc tej opcji nie dało się włączyć. Mamy też tylko DLSS 2. Można więc włączyć tryb Jakość, ale nie ma generatora klatek. Natomiast oczywiście sprawdziliśmy również wydajność kart przy włączonej tej technologii. Zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 560.94. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Jak sami widzicie, przy najwydajniejszych kartach mamy już bottleneck, przez co wyniki wydajności kart są bardzo podobne. Warto jednak zauważyć, że dokładnie 100 fps średnio notuje jnawet RTX 4070 SUPER, a ponad 60 fps średnio mamy już na RTX 3060 Ti, ale RTX 4060 jest bliski tej wartości. Ponad 30 fps średnio notujemy nawet na GTX 1660 SUPER.

Po włączeniu DLSS: Jakość ponad średnio 60 fps zanotowaliśmy na RTX 2060 SUPER. Tak naprawdę jedynie RTX 2060 i RTX 3050 notują niższe wyniki. Po drugiej stronie wykresu widać, że znacznie większa ilość kart ma bardzo podobne wyniki.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości średnio 60 fps uzyskacie już na RTX 4070 – jest to bardzo dobry wynik. Ponmad 30 fps średnio notują karty od RTX 3060. Najwydajniejszy model karty ma podobny wynik co w niższej rozdzielczości.

Włączenie DLSS: Jakość sprawia, że średnio 60 fps mamy na RTX 2080 SUPER, ale RTX 4060 jest naprawdę blisko. Wszystkie testowane modele zanotowały też ponad średnio 30 fps. Najwydajniejsze karty ponownie mają dosyć podobne do siebie wyniki.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości jedynie RTX 4090 przekracza średnio 60 fps, ale RTX 3080 SUPER jest naprawdę bliski tym wynikom. Ponad 30 fps mamy na kartach od RTX 4070. Na większości modeli przyda się więc DLSS.

Jego włączenie sprawia, że średnio 60 fps przekraczają modele od RTX 3080 Ti, ale tak naprawdę RTX 3080 i RTX 4070 są naprawdę blisko tej wartości. Ponad 30 fps notują modele od RTX 2070 SUPER. Przy takich ustawieniach nawet rozdzielczość 3840 x 2160 nie jest aż taka straszna.

Test wydajności kart graficznych Nvidia w Warhammer 40,000: Space Marine 2 – podsumowanie



Warhammer 40,000: Space Marine 2 nie jest bardzo wymagającym tytułem. W 1920 x 1080 nawet bez DLSS średnio 60 fps zapewni RTX 3060 Ti, a po jego włączeniu RTX 2060 SUPER – są to naprawdę dobre wyniki. W 3840 x 2160 bez DLSS jedynie RTX 4090 przekracza tą wartość, ale po jego włączeniu dają radę karty od RTX 3080 Ti, choć nawet RTX 4070 jest bliski tej wartości. Gra nie wymaga więc bardzo wydajnych kart nawet w najwyższej z testowanych rozdzielczości przy ustawieniach Ultra.

Szkoda jednak, że nie ma ray tracingu, bowiem w tym tytule naszym zdaniem zdecydowanie podniósłby jakość obrazu. No ale oczywiście znacznie zwiększyłby wymagania. Szkoda też, że nie ma DLSS 3 z generatorem klatek, który mimo wszystko powinien znajdować się już we wszystkich głośniejszych tytułach. Warto też pamiętać, że na premierę nie ma wsparcia dla monitorów ultrapanoramicznych. Przy takich będziecie mieli po bokach czarne paski, ale to ma zostać zmienione i obsługa takich formatów będzie dodana.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 jest też ciekawym tytułem, z którego dużą radość powinny czerpać nie tylko osoby znające uniwersum, ale również gracze, którzy chcą po prostu pozabijać hordy wrogów. Rozgrywka jest po prostu wciągająca. Jeśli więc jeszcze zastanawiacie się nad zakupem gry to zdecydowanie polecamy dać jej szansę.