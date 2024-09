One UI 6.1.1 trafia na kolejne smartfony. Tym razem Samsung aktualizuje topowe modele

One UI 6.1.1 dla serii Galaxy S24

Przyzwyczailiśmy się, że One UI x.1.1 to aktualizacja skupiająca się na optymalizacjach pod kątem składanych smartfonów. Tymczasem w tym roku Samsung zdecydował się na znaczne rozszerzenie tej wersji nakładki, dodając do niej sporo nowości, mających docelowo trafić na znacznie więcej urządzeń. Oczywiście duża część z przygotowanych ulepszeń dotyczy Galaxy AI, a to z kolei oznacza, że starsze modele oraz te z niższej półki raczej nie zostaną zaktualizowane. Dodatkowo, choć jeszcze w sierpniu Samsung powinien wydać pierwszą wersję beta One UI 7, tak się nie stało i właśnie lipcowa aktualizacja jest tego przyczyną. Wydaje się jednak, że opóźnienie nie jest aż tak duże i w nadchodzących tygodniach powinniśmy już móc wypróbować pierwszą testową wersję nowej nakładki.

Tymczasem południowokoreański gigant wydał właśnie aktualizację One UI 6.1.1 dla kilku swoich topowych modeli, na razie w Korei Południowej, ale to tylko kwestia najbliższych kilku dni, aż dostaną ją wszyscy. Nakładka oparta jest na Androidzie 14 i w wersji oprogramowania układowego S92xNKSU3AXH7 waży aż 2,8 GB. Została przygotowana dla modeli Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Oto, jakie nowości wprowadza dla tych modeli One UI 6.1.1:

Portrait Studio – funkcja ta spodoba się wszystkim fanom zdjęć portretowych, bo pozwala na kreatywną ich edycję przy użyciu wielu narzędzi. Za ich pomocą przekształcimy zwykły portret w szkic komiksowy, akwarelę, a nawet trójwymiarowy model.

Sketch to Image – ta nowość pozwoli nam na dodawanie elementów rysowanych do naszych zdjęć, jednak nie w taki sposób, jakby mogło się to wydawać. Wykorzystana zostanie tutaj sztuczna inteligencja, która przekształci nasz szkic w pełnoprawny obraz, a następnie połączy go z wybranym przez nas zdjęciem.

Rozszerzenie funkcji Tłumaczeń na żywo – wcześniej ta świetna funkcjonalność zintegrowana była jedynie z natywną aplikacją do dzwonienia Samsunga, ale po aktualizacji działać będzie z większą liczbą aplikacji firm trzecich.

Ulepszenia klawiatury – Klawiatura Samsunga zyskała po aktualizacji nowe opcje, które dają nam możliwość tworzenia tekstu w różnych tonach i formatach, także na podstawie prostych słów kluczowych. Narzędzie jest w stanie pomóc nam w tworzeniu postów w mediach społecznościowych, a także analizować poprzednie wpisy, by lepiej wczuć się w nasz ton.

Produktywność – w tym zakresie też pojawiły się nowości, bo Notatki pożyczą teraz z aplikacji Voice Recorder opcję transkrypcji, tłumaczenia i podsumowania. Narzędzia do nagrywania głosu będą dostępne bezpośrednio w Notatkach.

Nowe funkcje wideo związane z nagrywaniem i edycją, oczywiście wspierane przez sztuczną inteligencję.

Tapety Photo Ambient – tapety zmieniają się w czasie rzeczywistym, dostosowując się do pogody i pory dnia.

Pozostałe ulepszenia obejmują natomiast uproszczone etykiety ikon, tryb słuchania w Tłumaczu, sortowanie powiadomień według godziny czy prostsze skanowanie dokumentów.

Samsung nie podał jeszcze oficjalnej listy urządzeń kwalifikujących się do tej aktualizacji, ale zgodnie z doniesieniami, One UI 6.1.1 dostaną jeszcze następujące modele: