Czym zaskoczy nas OnePlus? W sieci są specyfikacje Ace 5 i Ace 5 Pro

Całkiem niedawno pojawiły się przecieki dotyczące OnePlus Ace 5 oraz wersji Pro. Wierzyć czy nie wierzyć – niech każdy zadecyduje samodzielnie. Tak samo jak w nowe informacje, które właśnie znalazły się w internecie. Potwierdzają one, że Ace 4 nie pojawi się na rynku, a powodem… uznawanie przez Chińczyków cyfry “4” jako kojarzącej się ze śmiercią. Coś jak u nas “pechowa 13”.

OnePlus Ace 5 ze Snapdargonami

OnePlus stara się o to, aby jego telefony kusiły dobrą wydajnością, dlatego też wersja podstawowa, czyli Ace 5, otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, zaś Ace 5 Pro Snapdragon 8 Gen 4. I trzeba przyznać, że teoretycznie można oczekiwać świetnej wydajności. Plotka głosi, że oba modele będą korzystać z akumulatorów o pojemności co najmniej 6000 mAh. Mają mieć również taki sam desing, co obejmuje płaskie, metalowe ramki oraz wyświetlacz OLED 8T LTPO 1,5K. Ma on zostać wyprodukowany przez BOE.

Zwrócić uwagę może również fakt, że smartfony mają korzystać z mocnego aparatu tylnego, którego główny obiektyw to 50 MP, a towarzyszyć mu będą dwa dodatkowe. Nie sprecyzowano jakie, ale podejrzewam na własną rękę, że zapewne szerokokątny oraz makro. Wiadomo natomiast, że nie będzie obiektywu persykopowego.

Czytaj też: OnePlus 13 zdradza swoje tajemnice. Kiedy premiera?

O ile OnePlus Ace 5 ma być dostępny globalnie jako OnePlus 13R, o tyle jego edycja Pro najprawdopodobniej będzie ograniczona tylko do rynku chińskiego. Skąd to R? Po pierwsze – ma być wprowadzony na rynek równocześnie z modelem OnePlus 13, a więc będzie się wyróżniać już samą nazwą, a poza tym model Ace 3 był sprzedawany poza Chinami jako 12R. Cena jak na razie pozostaje nieznana.