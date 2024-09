Oppo Find N5 może stać się najsmuklejszym składakiem na rynku

Oppo Find N5 – co o nim wiemy?

Od razu spieszę z wyjaśnieniem nazewnictwa, żebyście się nie pogubili. Żadna generacja składaków Oppo o konstrukcji Fold nie wyszła poza Chiny, a przynajmniej nie pod oryginalną nazwą. Za globalną dystrybucję odpowiada OnePlus, który model Find N3 z zeszłego roku, wprowadził do globalnej sprzedaży jako OnePlus Open. W rezultacie to w zasadzie jeden i ten sam telefon, choć z innym logo. W tym roku Oppo nie wypuściło jego następcy, ale zgodnie z doniesieniami, Find N5 zadebiutuje już w pierwszym kwartale 2025 r., by kilka miesięcy później pojawić się u nas jako OnePlus Open 2.

Oppo ma najwyraźniej bardzo duże ambicje względem tego urządzenia, ponieważ zgodnie z najnowszym przeciekiem, kolejny Find N będzie mógł pochwalić się kilkoma znacznymi ulepszeniami, w tym niezwykle smukłą konstrukcją wynoszącą około „9,x mm”. Oznacza to, że z miejsca pobije większość dostępnych modeli i pytanie, czy uda mu się zejść poniżej obecnych rekordów, które należą do Honor Magic V3 i Xiaomi Mix Fold 4, mających po złożeniu grubość odpowiednio 9,2 mm i 9,5 mm. Sama konstrukcja ma cechować się ulepszonym wzmocnieniem strukturalnym i wodoodpornością.

OnePlus Open

Po stronie specyfikacji dostaniemy Snapdragona 8 Gen 4, a skoro Oppo Find N5 zadebiutuje na początku przyszłego roku, to stanie się pierwszym składakiem wyposażonym w najnowszy chipset od Qualcommu. Przeciek wskazuje też, że wewnętrzny składany wyświetlacz i ekran zewnętrzny będą obsługiwać rozdzielczość 2K. Z tyłu znajdzie się 50-megapikselowy aparat sony, a obok niego obiektyw ultraszerokokątny i peryskopowy teleobiektyw. Zapewne tak samo, jak jego poprzednik, Find N5 też pozostanie przy dużej, okrągłej wyspie.

Ciekawie zapowiada się kwestia zasilania. Przeciek o tym nie wspomina, ale dobrze wiemy, że Oppo i OnePlus zamierzają wyposażyć swoje nadchodzące flagowce w baterie na bazie krzemu, które pozwalają na zaoferowanie większej pojemności bez zwiększania ich fizycznych rozmiarów. Find N3 miał na pokładzie baterię 4800 mAh i jest bardzo prawdopodobne, że jego następca dostanie dużo większe ogniwo, zapewne przekraczające 5000 mAh, by pozostawić konkurencję (zwłaszcza Samsunga) daleko w tyle.

Zanim Oppo Find N5 zadebiutuje w Chinach, w najbliższym czasie czekają nas jeszcze dwie ciekawe premiery składaków. Pierwsza została już oficjalnie potwierdzona – Huawei Mate XT, czyli pierwszy potrójnie składany smartfon pojawi się już 10 września. Mówi się również o Galaxy Z Fold Special Edition, mającym zaliczyć premierę pod koniec tego miesiąca. Samsung chce nim wzmocnić swoją pozycję na rynku, zwiększając przekątne ekranów i czyniąc ten model smuklejszym, choć na tle chińskiej konkurencji wciąż będzie wypadał blado.