Palit ogłasza atrakcyjny konkurs dla użytkowników swoich kart graficznych

Każdy lubi konkursy, a jeszcze bardziej – wygrywanie w nich atrakcyjnych nagród. W rozpoczynającym się konkursie marki Palit nagrody będą losowane co miesiąc aż do lutego 2025 roku! Raz na kwartał główną nagrodą będzie karta graficzna GeForce RTX z serii 40. Co trzeba zrobić, aby mieć szansę zakwalifikowania się do niego?

Palit zachęca do wspomnień

Ponieważ nie każdy o tym wie, warto przypomnieć, że Palit produkuje karty graficzne już od 36 lat. W trakcie tych dekad zmieniał się sam sprzęt, a także gry i ludzie. Każdy z nas posiada masę wspomnień związanych z komputerami. Producent zachęca, aby podzielić się tymi najlepszymi, związanymi z tematem gamingu, a także tworzenia. Jakie to mogą być wspomnienia? “Stworzyłeś cudowną pracę, grafikę 3D, a może dzięki mocy rdzeni Tensor wygrałeś epicki mecz online? Napisz o tym tutaj i wygraj!”

Każdego miesiąca wylosowani zostaną zwycięzcy dwóch kart podarunkowych Steam o wartości 50 dolarów każda, a raz na kwartał najlepsza historia zostanie nagrodzona kartą graficzną GeForce RTX z serii 40. Wszystkie informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: https://www.palit.com/story/.

