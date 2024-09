Polska firma znów podbija świat. SKYctrl to wyjątkowy niszczyciel dronów

Polska firma opracowała opłacalnego drona przechwytującego. SKYctrl ma gwarantować kontrolę nad niebem

Advanced Protection Systems (APS), a więc polska firma zajmująca się rozwiązaniami antydronowymi, zaprezentowała właśnie przełomowy dron przechwytujący, który jest zaprojektowany do neutralizowania bezzałogowych statków powietrznych poprzez bezpośrednią kolizję z nimi. Ten produkt jest częścią rozszerzającego się ciągle portfolio rodzimej firmy do zwalczania dronów i oferuje nie tylko skuteczne, ale też wydajne rozwiązanie zarówno dla zastosowań wojskowych, jak i cywilnych.

Latające drony, kiedyś uznawane za futurystyczną nowinkę i sprzęt znacznie bardziej elitarny, stały się poważnym zagrożeniem we współczesnych konfliktach zbrojnych, a nawet w kwestiach bezpieczeństwa publicznego. Ich rosnące wykorzystanie w konfliktach zbrojnych i na obszarach cywilnych zwiększyło zapotrzebowanie na skuteczne środki przeciwdziałania. Firma APS podjęła to wyzwanie, tworząc drona przechwytującego, który oferuje proaktywne i opłacalne narzędzie do ochrony przestrzeni powietrznej.

Dron przechwytujący jest częścią systemu antydronowego o nazwie SKYctrl, który integruje zaawansowane radary FIELDctrl, narzędzia neutralizujące (zwane efektorami) oraz oprogramowanie dowodzenia i kontroli CyView C2. Ten kompleksowy system, który jest wyposażony w najnowsze algorytmy uczenia maszynowego, potrafi odróżnić drony od nieszkodliwych obiektów, takich jak ptaki, oferując w czasie rzeczywistym zdolność do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.

Kluczową zaletą drona przechwytującego proponowanego przez APS jest jego opłacalność. Tradycyjne systemy antydronowe często opierają się na drogich amunicjach lub skomplikowanych systemach obronnych, podczas gdy dron przechwytujący APS został zaprojektowany jako alternatywa nie tylko przystępna cenowo, ale też wielokrotnego użytku. Wyróżniającą się cechą takiego drona przechwytującego jest też jego wszechstronność, bo choć został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wojskowych, to równie dobrze nadaje się do użytku cywilnego, chroniąc np. lotniska, elektrownie i sieci telekomunikacyjne. Gdyby tego było mało, SKYctrl może być dostosowany do integracji z innymi mechanizmami obronnymi, takimi jak zagłuszacze częstotliwości radiowych, małokalibrowe działa, a nawet bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak broń laserowa. To sprawia, że system jest elastyczny i może być dostosowany do szerokiego zakresu środowisk operacyjnych oraz poziomów zagrożenia.

Dron przechwytujący oraz kompleksowy system SKYctrl już udowodniły swoją skuteczność na Ukrainie, gdzie są obecnie wykorzystywane do zwalczania rosyjskich bezzałogowców latających. W tych scenariuszach zdolność systemu do szybkiej i autonomicznej neutralizacji dronów uczyniła go kluczowym narzędziem w obronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo jest on również rozstawiony przy kilku kluczowych infrastrukturach m.in. Saudi Telecom Company. Nic więc dziwnego, że na wspomnianych targach MSPO 2024 w Kielcach firma ASP zgarnęła sporo uwagi, bo SKYctrl wzbudził duże zainteresowanie potencjalnych klientów.