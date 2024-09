Pożary elektryków to będzie przeżytek. Akumulatory dostały nowe wdzianko

Freudenberg Sealing Technologies jest niemieckim przedsiębiorstwem oferującym rozmaite produkty i usługi dla sektora elektromobilności. Najnowszy wynalazek od tej firmy intryguje pod wieloma względami. Jego nadrzędnym celem jest zapobieganie pożarów elektryków i wydłużenie żywotności akumulatorów – czytamy w komunikacie prasowym firmy. Na czym polega ta niesłychana innowacja w wykonaniu Niemców?

Rozwiązanie dotyczy specjalnych osłon na ogniwa akumulatorowe, które zbudowane są z włókniny (ang. nonwoven). Niczym swoiste „ubranie” owijają one stos ogniw w akumulatorze, zapewniając wymaganą do wydajnej pracy izolację elektryczną. Jak przekonują twórcy osłon, prezentują one parametry techniczne na wiele wyższym poziomie niż standardowe folie stosowane w tym samym celu.

Schemat nasadkowej osłony na samochodowe ogniwa akumulatorowe, która przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pracy akumulatora oraz wydłużenia jego żywotności / źródło: Freudenberg Sealing Technologies, www.fst.com, materiały prasowe

Bezpieczeństwo elektryków wzrośnie dzięki osłonkom od niemieckiego producenta

Freudenberg nie podaje dokładnie, jaki skład chemiczny ma wspomniana włóknina, ale tłumaczy, że chodzi tutaj o konstrukcję nasadkową lub kopertową składającą się z sieci włóknin, które tworzą jednorodną strukturę porową. „Włókniny są poddawane obróbce powierzchniowej w celu zapewnienia trwałej zwilżalności elektrolitem. Powoduje to mniejsze ryzyko uwięzienia pęcherzyków gazu podczas ładowania ogniwa i pomaga utrzymać stos zwilżonych ogniw przez cały okres eksploatacji” – wyjaśniają inżynierowie.

Wynalazek ma gwarantować bardziej wydajne i sprawne zarządzanie ciepłem w ogniwie akumulatorowym, ponieważ cechuje się wyższą przewodnością cieplną. Włóknina pełni funkcję dodatkowego zbiornika dla elektrolitu – w trakcie długofalowej eksploatacji akumulatora jest ona ściskana wraz z postępującym się starzeniem urządzenia. Tym samym uwalnia dodatkowe ilości elektrolitu, przedłużając żywotność baterii.

Eksperci podsumowują, że ich produkt przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy akumulatora, zwiększa odporność na niekontrolowane samozapłony oraz wydłużą cykl życiowy urządzenia. Freudenberg Sealing Technologies przedstawia swoje rozwiązanie w dwóch formach – nakładek na samochodowe ogniwa akumulatorowe lub kopert do baterii pełniących rolę rozmaitych magazynów energii.