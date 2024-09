Benchmarki sugerują, że 8-rdzeniowy Snapdragon X Plus może być kiepski w grach

Jak ocenić prawdziwą wartość procesora? Najlepszym na to sposobem jest poddanie go profesjonalnym testom, do czego służą specjalistyczne benchmarki. Wyniki uzyskiwane w takich, jak Geekbench, Cinebench i inne dają nam pojęcie, jakich możliwości można spodziewać się po danych układach. I akurat w tym przypadku raczej zachwytów nie ma.

Wyniki testów Snapdragon X Plus – mogło być lepiej

Procesor Snapdragon X Plus (o nazwie kodowej “X1P-42-100”) został przetestowany na laptopie ASUS ProArt PZ13 (model HT5306QA_HT5306QA). Jest on wyposażony w pamięć LPDDR5X-8448 i działa pod kontrolą systemu Windows 11 build 26100. Według CPU-Z, testowany układ zawiera osiem rdzeni Oryon podzielonych na dwa klastry, działające z częstotliwością odpowiednio 3,24 GHz oraz 3,42 GHz. Procesor wykonany w litografii 4 nm ma 30 MB całkowitej pamięci podręcznej, w tym 12 MB pamięci podręcznej L2 dla każdego klastra.

GPU to układ Adreno X1-45 o taktowaniu 280 MHz, dostarczający 1,7 TFLOPS obliczeń AI. Jednak NPU nadal dostarcza 45 TFLOPS, zgodnie z minimalnym wymogiem Microsoftu dla komputerów Copilot+.

fot.: WCCF Tech

Testy porównawcze ujawniają rozczarowujące wyniki zarówno w testach mocy obliczeniowej, jak i GPU. W Cinebench 2024 nowy układ uzyskał 102 punkty w teście jednordzeniowym, o 5% mniej niż 107 punktów uzyskanych przez 10-rdzeniowy Snapdragon X Plus. W teście wielordzeniowym nowy procesor uzyskał tylko 649 punktów, co jest wynikiem aż o 20% niższym niż 809 punktów uzyskanych przez jego mocniejszy odpowiednik.

Wyniki w Blenderze i Geekbench są równie rozczarowujące. Procesor Snapdragon X Plus potrzebował 2 min 33, 48 sek., aby ukończyć standardowy test renderowania w Blenderze. W Geekbench 6 uzyskał tylko 2422 punkty w teście jednordzeniowym i 11 386 punktów w teście wielordzeniowym.

fot.: WCCF Tech

W 3DMark Time Spy, GPU Adreno X1-45 uzyskało łącznie 1025 punktów, przy zaledwie 916 punktach graficznych – znacznie mniej niż 1900 punktów uzyskanych przez Snapdragon X Elite. Z kolei w teście 3DMark “Steel Nomad” GPU uzyskało 1159 punktów przy zaledwie 8,6 FPS, co jest wynikiem o około 40% niższym niż X Elite.

Raport ujawnił również rzeczywiste testy gier Shadow of the Tomb Raider. Również tutaj wyniki były mocno rozczarowujące. W tej sześcioletniej grze GPU mógł osiągnąć średnio tylko 18 FPS przy 1080p na niskich ustawieniach i zaledwie 12 FPS przy wysokich ustawieniach przy 1080p – ponownie, znacznie mniej niż 33 FPS uzyskane przez X Elite.

Cóż, wszystko zatem wskazuje na to, że gracze nie powinni inwestować w Snapdragon X Plus.