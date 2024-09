Home Nauka Aktywność Słońca wychodzi poza skalę. Rekordowa liczba plam słonecznych. Może być jeszcze gorzej

Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do wyjątkowości trwającego obecnie cyklu słonecznego, to już nie powinien ich mieć. Słońce bije rekord za rekordem i jak na razie nie wiadomo, na jakim poziomie się to wszystko skończy.