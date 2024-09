Rosyjski Tajfun trafił na szerokie wody. Ten okręt nawodny nie bez powodu budzi uznanie

Korweta Tajfun zmierza na służbę. Jest mała i pełna potężnego uzbrojenia

Korweta Tajfun została zwodowana 7 maja 2024 roku, a teraz została przeniesiona do bazy zewnętrznej, gdzie przejdzie próby morskie i testy państwowe. Podobnie jak wcześniejsze korwety tego projektu, Tajfun to ciągle małe okręty rakietowe opracowane przez Rosję w celu wzmocnienia obrony wybrzeża. Korwety te są zaprojektowane głównie do walki z jednostkami nawodnymi oraz ograniczonej obrony przeciwlotniczej, jako szybkie i zwrotne okręty stealth wyposażone w potężne systemy rakietowe. Ich najważniejszym wyróżnikiem jest skupienie projektu na operacjach blisko wybrzeża, ale nie jest to ot kopia okrętów typu Bujan-M. To akurat inne rosyjskie korwety o podobnym zastosowaniu, choć o innym przeznaczeniu, bo spisują się one lepiej na rzekach i obszarach przybrzeżnych, podczas gdy typ Karakurt powstał jako ich “bardziej morska alternatywa”. Sprowadza się to m.in. do okazalszych rozmiarów, ułatwiających im radzenie sobie na szerokich wodach.

Czytaj też: Chiny pod ścianą? Sekretny okręt podwodny Indii to game-changer

Korwety projektu 22800 są wyposażone w zaawansowany system rakietowy Kalibr w formie 8-komorowej wyrzutni, a w przyszłości doczekają się modernizacji, które umożliwią im przenoszenie i wystrzeliwanie hipersonicznych pocisków Cyrkon. Innymi słowy, będą to okręty uzbrojone aż po same burty w pociski, które mogą zwalczać wiele celów, omijając wcześniej mniej zaawansowane systemy obrony przeciwlotniczej. Zważywszy na to, że mierzą około 67 metrów długości, 11 metrów szerokości, zanurzają się na 2,8 metra i cechują się ledwie 800-tonową wypornością, te korwety są nie tylko kompaktowe, ale też jednocześnie groźne ze wspomnianymi systemami uzbrojenia.

Czytaj też: Okręty podwodne potężne jak odrzutowce. To nie żart, to Chiny i najszybsze okręty na świecie

O ich stosunkowo małym rozmiarze i wyporności decyduje zdolność do operacji na wodach przybrzeżnych i poruszania się po wewnętrznych drogach wodnych, co w połączeniu ze wspomnianymi pociskami, stawia te korwety jako sprzęty idealne do zwalczania celów lądowych. Oczywiście wspomniane pociski nie stanowią ich jedynych systemów uzbrojenia, bo oprócz nich okręty typu Karakurt doczekały się dwóch przeciwlotniczych działek kalibru 30 mm (AK-630), działka kalibru 76 mm AK-176MA oraz przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pantsir-M. Ponadto okręt może przenosić drona Orłan-10, co zwiększa jego wszechstronność i możliwości operacyjne.

Każda korweta tego typu jest napędzana dwoma silnikami diesla M-507D-1 oraz turbiną gazową M70FRU o mocy 8830 kW, co pozwala im osiągnąć prędkość maksymalną do 65 km/h i pływać z ekonomiczną prędkością rzędu 22 km/h. W tym drugim przypadku można liczyć na przepłynięcie maksymalnie 4630 km, podczas gdy ograniczenie związane z zapasami sprowadza długość misji do góra 12 dni. W ogólnym rozrachunku jedną z charakterystycznych cech korwet projektu 22800 jest ich wysoka manewrowość i niska sygnatura radarowa.

Czytaj też: Chiny pracowały nad tym okrętem w całkowitej tajemnicy. To pierwszy taki model w ich posiadaniu

Głównym zadaniem tych nowych rosyjskich okrętów jest zwalczanie strategicznych obiektów wroga na przybrzeżnych wodach, niszczenie wrogich jednostek nawodnych i instalacji przybrzeżnych oraz odpieranie ataków powietrznych zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi siłami. Okręty mogą także eliminować płetwonurków, prowadzić operacje poszukiwawczo-ratunkowe i wspierać jednostki lądowe, więc można śmiało powiedzieć, że zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności i potężniej sile bojowej, którą w przyszłości mają rozszerzyć potężne hipersoniczne pociski Cyrkon.