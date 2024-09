Nadchodzi przełom. Samsung rozpoczyna masową produkcję pamięci QLC NAND 9. generacji

Nowe chipy V-NAND są kontynuacją pamięci TLC V-NAND 9. generacji, której produkcję Samsung rozpoczął w kwietniu tego roku. Zostały one zaprojektowane tak, aby zaspokajać wymagania SI, zwłaszcza podczas użytkowania na potrzeby firm oraz korporacji. Wychodzi na to, że producent potrzebował zaledwie czterech miesięcy do stworzenia nowej generacji. A zapowiada, że na tym nie koniec.

V-NAND ma odpowiadać na potrzeby “ery SI”

SungHoi Hur, który pełni w firmie Samsung rolę “Executive IP of Flash Product & Technology”, napisał na firmowym blogu, że “rozpoczęcie udanej masowej produkcji QLC 9. generacji V-NAND zaledwie cztery miesiące po wersji TLC pozwoli nam oferować pełną gamę zaawansowanych rozwiązań SSD, które odpowiadają potrzebom ery SI. Ponieważ rynek korporacyjnych dysków SSD wykazuje szybki wzrost z silniejszym popytem na aplikacje AI, będziemy nadal umacniać naszą pozycję lidera w tym segmencie dzięki QLC i TLC 9. generacji V-NAND.”

No dobrze, chwalić potrafi się każdy, a jak to jest w praktyce? Autorska technologia producenta “Channel Hole Etching” pozwoliła na stworzenie komórek mających gęstość aż o 86% większą od QLC V-NAND, czyli poprzedniej generacji. Mało tego – optymalizacja ich charakterystyki sprawiła, że retencja danych jest o 20% wydajniejsza, a prędkości wejścia i wyjścia wzrosły o 60%.

Równocześnie Samsung sprawił, że pobór energii znacznie się obniżył. W porównaniu z poprzednią generacją jest on aż o 50% mniejszy podczas zapisu danych, a o 30% podczas ich odczytu. Ponadto nowe pamięci wymagają mniejszego napięcia do wydajnego działania.

Choć Samsung stworzył nową generację z myślą o zastosowaniach korporacyjnych, planuje również rozszerzyć zastosowanie układów pamięci QLC V-NAND dziewiątej generacji w produktach konsumenckich, takich jak dyski SSD o dużej pojemności i pamięci UFS (Universal Flash Storage) w nowoczesnych smartfonach. I chyba nikt nie miałby nic przeciwko temu, aby tak się stało, aczkolwiek pozostaje mieć nadzieję przystępnych cen za takie pamięci.