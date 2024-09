Samsung tnie ceny swoich smartfonów. Topowe modele kupisz jeszcze taniej

Tegoroczne flagowce Samsunga znowu w promocji

W tym roku Samsung nie pokaże nam już zbyt wiele nowości. Na premierę czeka już tylko Galaxy S24 FE i seria Galaxy Tab S10, a także jakieś budżetowce, jednak w kwestii flagowców producent czeka już na styczeń, by wprowadzić na rynek Galaxy S25. By utrzymać zainteresowanie swoimi topowymi modelami, południowokoreański gigant regularnie przygotowuje promocje. Najnowsza właśnie ruszyła i w jej ramach ceny tegorocznych smartfonów premium (w tym składaków) spadły nawet o 300 złotych.

Do wyboru mamy urządzenia z serii Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Aktualne ceny tych urządzeń prezentują się następująco:

Galaxy S24 kosztuje od 3299 zł (obniżka o 200 złotych)

Galaxy S24+ – od 3699 złotych (obniżka o 300 złotych)

Galaxy S24 Ultra – od 5199 złotych (obniżka o 300 złotych)

Galaxy Z Fold 6 – od 7729 złotych (obniżka o 170 złotych)

Galaxy Z Flip 6 – od 4589 złotych (obniżka o 110 złotych)

Powyższe ceny dotyczą najbardziej podstawowych wariantów tych telefonów, jednak przeceniono także wersje z większą ilością pamięci. Warto tylko pamiętać, by sprawdzić sklepy, w których chcecie dokonać zakupu, bo o ile Samsung wprowadził promocję na swojej stronie, to nie każdy dystrybutor zrobił to samo. Nie wiadomo również, czy jest to stała obniżka, czy jedynie czasowa promocja, więc jeśli macie zamiar kupić któryś z tych modeli, warto zrobić to jak najszybciej.

Zarówno seria Galaxy S24, jak i tegoroczne składaki pozwalają nam wykorzystać pełnię możliwości Galaxy AI, czyli funkcji sztucznej inteligencji, w prowadzonych na smartfony Samsunga w tym roku. Dają one dostęp do takich udogodnień, jak tłumaczenia rozmów na żywo, także w aplikacjach innych firm, Circle to Search, generowanie grafik, edycji zdjęć i wielu innych przydatnych udogodnień. Dodatkowo wszystkie te modele mają zapewnione aż 7 lat wsparcia aktualizacji, więc będziecie mogli korzystać z nich przez bardzo długi czas, ciesząc się nowymi funkcjami i ulepszeniami.