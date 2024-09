Samsung SDI pokazuje, jak podbijać rynek elektryków. Ten akumulator wyznacza trendy

Tak przynajmniej można wywnioskować w oparciu o przedstawione informacje. 20-minutowe ładowanie zapełnia wspomniany akumulator do 80 procent. Co istotne, taki właśnie wskaźnik jest branżowym standardem, którego używa się do określenia czas potrzebnego na naładowanie baterii. Wynika to z faktu, iż do określonego momentu są one ładowane bardzo szybko, a ostatnie “procenty” przeskakują zdecydowanie wolniej.

Akumulator na bazie żelazofosforanu litu zapewnia 10-procentowy wzrost gęstości energii w porównaniu z poprzednimi modelami. Przekłada się to oczywiście na zwiększenie zasięgu jazdy. Trasa możliwa do pokonania na jednym ładowaniu jest dłuższa niż do tej pory. Jako że wspomniane wydarzenie zorganizowano w Hanowerze, to za przykład podano sytuację, w której samochód dostawczy z takim zasilaniem ma do pokonania trasę do Frankfurtu.

Dzięki zwiększonej żywotności nowego wariantu drogę między oboma miastami będzie można pokonać nawet 1400 razy przez cały okres użytkowania. Dodajmy do tego kwestię szybkiego ładowania, a uzyskamy świetnie zrównoważony miks. 20 minut potrzebne na przygotowanie elektryka do dalszej jazdy, możliwość pokonywania długich tras na jednym ładowaniu czy też wieloletni okres przydatności. To z pewnością kilka kluczowych aspektów.

Nowy akumulator zaprezentowany przez Samsung SDI ma się cechować szybkim ładowaniem, dużym zasięgiem, wysoką żywotnością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed awariami

Ale jest też inna kwestia, na którą zwracają uwagę osoby powiązane z firmą z Korei Południowej. Chodzi o bezpieczeństwo. To za sprawą technologii No Thermal Propagation, której wdrożenie przełożyło się na spadek ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy pożarów poprzez zapobieganie przegrzewaniu i innym niepożądanym zjawiskom. Poza tym Samsung SDI wprowadzi do sprzedaży akumulator ze stałym elektrolitem.

Takie urządzenie będzie miało przewagę nad konkurencją ze względu na zwiększoną gęstość energii. Odrębną kategorię baterii stanowią te wyposażone w ogniwa o średnicy wynoszącej 46 milimetrów. Ten wariant również trafi do sprzedaży. W tym przypadku wśród potencjalnych zastosowań wymienia się kwestie mikromobilności. Jak widać, zainteresowanie producentów rynkiem akumulatorów rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na takie rozwiązania, wynikające między innymi z rosnącej popularności elektrycznych samochodów.