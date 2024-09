Powódź w Polsce: Jak się przygotować i gdzie szukać pomocy?

Oczywiście na samą powódź wpływu nikt nie ma, jednak specjalistyczne serwisy oraz aplikacje pomogą każdemu w zorientowaniu się, gdzie można spodziewać kłopotów oraz w jakich miejscach uderzył żywioł. Choć ilość aplikacji i usług tego typu jest niewielka, nie sposób odmówić im praktyczności. Oto, z jakich warto skorzystać.

Aplikacja Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to aplikacja rządowa, której zadanie to – zgodnie z nazwą – ostrzeganie o zagrożeniach. Jak czytamy na jej oficjalnej witrynie: “informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich”. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, w tym stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek, powstają dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Regionalny System Ostrzegania to także praktyczne porady na temat tego, jak zachować się w trakcie powodzi oraz podczas innych sytuacji kryzysowych (jak burze, ataki terrorystyczne itp.). Komunikaty rozsyła w każdym województwie tamtejsze centrum zarządzania kryzysowego, zaś pojawiają się one w aplikacji mobilnej.

Skąd pobrać aplikację RSO? W przypadku urządzeń mobilnych jest to Google Play Store oraz App Store, a dla systemu Windows będzie to Microsoft Store.

ISOK Mobile

Aplikacja ISOK Mobile została stworzona w ramach projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami). Jej zadaniem jest pokazywanie obszarów prognozowanych zagrożeń meteorologicznych, hydrologicznych, biometeorologicznych. Dzięki temu można nie tylko wskazać, gdzie nastąpi powódź, ale również zobaczyć, gdzie występują ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza.

ISOK Mobile umożliwia uruchomienie subskrypcji powiadomień push. Aplikację możesz pobrać na system Android lub iOS.

Mapy Google – alerty pogodowe i powódź

Mapy Google wdrożyły nową funkcję, dzięki której można zobaczyć rejony, jakim grozi powódź. Pojawia się na nich nowa ikonka – czerwone koło z symbolem fal. Równocześnie pojawiają się odsyłacze do rządowych stron, gdzie można znaleźć rzetelne informacje zarówno na temat stanu w regionie, jak również dane kontaktowe jednostek zajmujących się pomocą itp. Nowości związane z klęskami żywiołowymi pojawiły się zarówno w aplikacji mobilnej, jak również na stronie internetowej map.

Serwis Hydro IMGW-PIB

Serwis Hydro IMGW-BIP to strona, na której można w czasie rzeczywistym sprawdzić stan wód w wybranym rejonie. Pokazywana jest również prognoza wysokości do trzech dni naprzód, a także zmiany w skali czasowej. Mamy tu do czynienia z niezwykle precyzyjną witryną, na której można wskazać dowolną stację pomiaru wód w kraju, mapę ostrzeżeń hydrologicznych, informacje o stanie normalnym i alarmowym na każdej rzecze i akwenie wodny w kraju, możemy zapoznać się także z wykresami i statystykami obrazującymi zmiany na przestrzeni czasu.

Nic nie jest wymagane do skorzystania z serwisu – działa on poprzez ogólniedostępną stronę www, ale w tych dniach, gdy powódź pustoszy połacie kraju, dostęp do niej może być utrudniony z uwagi na duże obciążenie serwerów. Skutkuje to wolniejszym wczytywaniem się witryny i wolniejsza responsywnością. Warto mieć tą witrynę w ulubionych – nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna.