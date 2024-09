Przełomowa obserwacja dotycząca sieci kagome. Dostrzegli jej strukturę magnetyczną

Udało im się tego dokonać dzięki wykorzystaniu układu mikroskopii sił magnetycznych SHMFF (Steady High Magnetic Field Facility). Poza tym skorzystali ze spektroskopii rezonansu paramagnetycznego elektronów, a także symulacji mikromagnetycznych. O kulisach swoich działań piszą w publikacji zamieszczonej na łamach Advanced Science.

Historia badań nad sieciami kagome sięga lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to Kôdi Husimi po raz pierwszy opisał ten termin. Jak wyjaśniał, chodziło o strukturę składającą się z wierzchołków i krawędzi o trójheksagonalnym kafelkowaniu. Oznacza to sieć złożoną z rójkątów równobocznych i sześciokątów foremnych, które są ustawione tak, że każdy sześciokąt jest otoczony trójkątami i odwrotnie.

Na przestrzeni dekad pojawiło się coraz więcej informacji na temat tego typu sieci, a ostatnie są szczególnie istotne. To ze względu na fakt, iż mówimy o pierwszej w historii obserwacji poświęconej wewnętrznej struktury magnetycznej. Sieci kagome wzbudzają zainteresowanie badaczy ze względu na ich unikalne właściwości, które mogłyby zostać wykorzystane na przykład w generowaniu wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa.

Sieci kagome mogą być kluczem do uzyskania nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej, co byłoby przełomowym osiągnięciem

Takowe byłoby kluczem do bezstratnego przesyłania energii. I choć jest to możliwe nawet obecnie, to wymaga obniżania temperatur do wartości bliskich zeru absolutnemu. Gdyby zbliżyć się do wartości bliskich temperaturze pokojowym, to uzyskiwanie takiego stanu byłoby zdecydowanie łatwiejsze i tańsze.

Dzięki dokonaniom inżynierów powiązanych z Chińską Akademią Nauk realizacja tego celu stała się niedawno bardziej realna. To ze względu na fakt, iż udało im się zgłębić tajniki dotyczące wzorców spinów. Mówiąc dokładniej, członkowie zespołu badawczego zidentyfikowali nieznany wcześniej układ magnetyczny w binarnym, pojedycznym krysztale kagome.

Jednym z wniosków wyciągniętych przez autorów było to, iż rekonstrukcja magnetyczna we wspomnianych kryształach przebiegła z udziałem przemiany fazowej drugiego rzędu lub słabej pierwszego rzędu. To nieoczekiwane wyjaśnienie stojące w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami. Poza tym badacze na nowo zdefiniowali niskotemperaturowy stan podstawowy magnetyczny, co również jest niezgodne z dotychczasowymi założeniami. Poza nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym wyciągnięte wnioski powinny być pomocne w odniesieniu do rozwoju technologii dotyczących obliczeń kwantowych.