Snapdragon 8 Gen 4 w OnePlus 13 zmiótł w testach wielordzeniowych procesory A18 i A17

Pierwsze wskazówki dotyczące jednordzeniowej i wielordzeniowej wydajności telefonu zostały opublikowane w Geekbench 6. Wynika z nich, że Snapdragon 8 Gen 4 zasługuje na tytuł najszybszego chipsetu mobilnego na świecie. Nie dorównuje mu nawet A18, który zasili iPhone’a 16 i iPhone’a 16 Plus, a o A17 Pro nie ma nawet co mówić.

Snapdragon 8 Gen 4 – nowa siła wkracza na rynek. Potężna siła

Nowy test pokazuje, że Snapdragon 8 Gen 4 jest tylko nieznacznie gorszy od A18 w teście pojedynczego rdzenia, czyli kategorii, która zawsze była mocną stroną Apple’a. Specyfikacje pokazują, że flagowiec ma 16 GB pamięci RAM, a klaster procesora to konfiguracja “2 + 4”. Rdzenie wydajnościowe działają z imponującą częstotliwością 4,32 GHz, czyli wyższą niż A18, gdzie jest to 4,04 GHz. No ale jakie konkretne wyniki osiągnięto?

Układ Qualcomm w teście pojedynczego rdzenia zdobył 3236 punktów i tutaj ustępuje A18, który osiągnął 3409 pkt. Ale wynik testu wielordzeniowego to zupełnie inna bajka, ponieważ Snapdragon 8 Gen 4 uzyskał imponujący wynik 10 049 punktów, czyli o 18% lepiej niż A18 i aż o 39% lepiej od A17 Pro (iPhone 15 Pro Max).

Czytaj też: Snapdragon 8 Gen 4 zaskoczy cię ceną – niestety nie na plus

Patrząc na te wyniki, Snapdragon 8 Gen 4 może skutecznie konkurować z M3, mimo że jest wolniejszy od tego ostatniego. Ale warto mieć na uwadze, że wynikami Geekbench 6 można manipulować, dlatego zaczekajmy, aż OnePlus 13 zadebiutuje, a następnie zostanie sprawdzony w praktyce. I dopiero wówczas przekonamy się, czy rzeczywiście procesor Qualcomm gromi układy od firmy z Cupertino.