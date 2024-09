T-Mobile z hojną pomocą dla powodzian. Znosi limity danych i przekazuje potężną dotację

Niestety, powtórzył się czarny scenariusz z 1997 roku, zaś w niektórych miejscowościach – jak Kłodzko – sytuacja była jeszcze gorsza niż wówczas. W chwili pisania tego tekstu końca klęski żywiołowej nie widać, ale już jest mnóstwo poszkodowanych. To właśnie dla takich osób T-Mobile wprowadził dwa programy pomocowe.

Jak T-Mobile wspiera powodzian?

Główna pomoc T-Mobile jest oczywiście związana ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Do końca tygodnia (czyli 22 września) wszyscy klienci mogą korzystać z nielimitowanego transferu danych niezależnie od tego, czy korzystają z prepaid czy abonamentu. Ponadto przez 24 godziny na dobę działają zespoły odpowiedzialne za utrzymanie łączności w najbardziej potrzebujących miejscach. Dotyczy to zarówno działań w terenie, jak również w centrali.

Uruchomiono także dedykowane połączenie z Biurem Obsługi Abonenta. Aby szybko uzyskać pomoc konsultantów, należy zadzwonić pod numer +48 602 900 i wybrać 8.

Czytaj też: 5G Bardziej – T-Mobile przedłuża dostęp do promocji wszystkim klientom ofert prepaid

Druga pomoc, równie ważna jak pierwsza, to środki finansowe. Od początku powodzi T-Mobile jest w kontakcie z Polskim Czerwonym Krzyżem, a w biurach i salonach sieci organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla jej ofiar. Ponadto postanowiono przekazać równy milion złotych na rzecz PCK. środki mają być przeznaczone dla osób poszkodowanych w tym kryzysie.

Dodatkowo, T-Mobile przygotował kilka praktycznych informacji, które mogą być przydatne dla osób, przebywających na terenach dotkniętych powodzią.

Jak czytamy na stronie operatora: “Wierzymy, że w sytuacjach kryzysowych najważniejsze są realne i konkretne działania. Jako T-Mobile od zawsze jesteśmy blisko ludzi, zapewniając im łączność i wsparcie. Nasza obecność w domach klientów, w ich codziennym życiu, jest dla nas zobowiązaniem. Dlatego nie wyobrażamy sobie, by w tak trudnym czasie nie stanąć po ich stronie i pomagać. Już po raz kolejny podjęliśmy więc współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, organizacją, która mądrze i skutecznie kieruje pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Jesteśmy firmą, która nie tylko łączy ludzi przez technologię, ale też angażuje się w pomoc tam, gdzie jest ona kluczowa. Dla nas to więcej niż słowa – to konkretne czyny”.