Windows 11 24H2: jak włączyć God Mode?

Tryb God Mode to bardzo praktyczne narzędzie dla tych użytkowników, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad systemem. Znajdziesz tam szybciej i wygodniej to, czego szukasz, wprowadzając ustawienia bez konieczności skakania po Ustawieniach lub Panelu Sterowania. Warto mieć go pod ręką, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.

Jak uruchomić God Mode?

W wersji Windows 11 24H2 tryb ten aktywuje się tak samo, jak w poprzednich kompilacjach. W tym celu należy:

stworzyć na pulpicie nowy folder

nadać mu nazwę {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

nacisnąć enter, a wówczas standardowa ikonka folderu zmieni się w ikonkę Panelu Sterowania – co ciekawe, nie będzie podpisana w żaden sposób

W zależności od posiadanej kompilacji systemu Windows 11 24H2 w folderze można znaleźć od 200 ustawień w górę. Na liście znajduje się m.in. optymalizacja dysku oraz liczne narzędzia diagnostyczne. Ponieważ God Mode po stworzeniu traktowany jest jak zwykły folder, wszystkie znajdujące się w nim elementy można kopiować. Pozwala to np. przenieść na pulpit skrót do opcji, z której często korzystasz.

Na koniec warto dodać, że Microsoft już od lat zapowiada usunięcie Panelu Kontrolnego. Biorąc pod uwagę, że te same opcje znajdują się w Ustawieniach, nie może to dziwić, jednakże na zapowiedziach póki co się kończy. God Mode to miejsce, które łączy w sobie wszystkie opcje i narzędzia systemowe, a ponieważ ułożone są one alfabetycznie, w wielu przypadkach można szybciej odnaleźć pożądane.

Dlatego jeśli jeszcze nigdy nie zdarzyło Ci się korzystać z tego niezwykłego folderu, warto spróbować!