Windows Media Player na Windows 7 i 8.1 traci bardzo istotną funkcję

Microsoft zakończył obsługę usług DRM dla starszych odtwarzaczy, takich jak Windows Media Player, ale również wszystkich klientów używających Silverlight – jest to framework, który umożliwia deweloperom tworzenie aplikacji z obsługą Internetu. Czym jest DRM? Digital Rights Management, to technologia służąca ochronie własności intelektualnej przed naruszeniem. W rezultacie odtwarzanie chronionych treści stanie się problemem zarówno na Windows 7, jak również 8.1.

Windows Media Player na nowych systemach bez zmian

Co oznacza wycofanie usługi DRM? Nie tylko uniemożliwi odtwarzanie zawartości chronionej w programie Windows Media Player, ale również nie będzie można przesyłać strumieniowo zawartości z aplikacji opartej na Silverclient lub aplikacji Windows 8 do konsoli Xbox 360. Wcześniej można było przesyłać strumieniowo zawartość z systemu Windows 8 do konsoli Xbox 360 przy użyciu starszych aplikacji.

Windows 7 i 8.1 już nie istnieją, więc decyzja nie jest zaskakująca. Tym bardziej, że Microsoft w tym roku usuwa wiele nieużywanych funkcji oraz starszych aplikacji z systemu operacyjnego (jak WordPad). Dlatego jeśli korzystasz z Windows 7 lub Windows 8.1 i nadal chcesz używać Windows Media Player, musisz uaktualnić go do systemu Windows 10 lub Windows 11, aby odzyskać możliwość odtwarzania multimediów chronionych DRM. Jeśli niech chcesz, musisz po prostu korzystać z innej aplikacji umożliwiającej odtwarzanie multimediów, która obsługuje DRM, jak choćby popularny VLC.

