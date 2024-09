Xiaomi TV Max 85 2025 – duży telewizor z solidnym rabatem

Xiaomi kojarzone jest głównie z telefonami, ale również inne propozycje producenta cieszą się w naszym kraju dużą popularnością. Jego telewizory są bardzo chętnie kupowane w Polsce, a jak wskazuje to nazwa, Xiaomi TV Max 85 2025 to model z rodziny przeznaczonej na bieżący rok. I ma naprawdę duży wyświetlacz.

Xiaomi TV Max 85 2025 – specyfikacja robi wrażenie

Nowy telewizor Xiaomi to ekran Quantum Dot o przekątnej 85″, a więc sprawdzi się przede wszystkim w dużych salonach i pomieszczeniach. Oferuje obraz w rozdzielczości 4K (czyli 3840×2160 px) ze zmienną częstotliwością odświeżania 144 Hz i 240 Hz w trybie zwiększonej mocy do gier (Game Boost). Stosuje pełną paletę barw DCI-P3, dlatego idealnie nadaje się do użytku domowego i profesjonalnego. Ponadto obsługuje “tryb reżyserski”, co pozwala odwzorować liczbę klatek na sekundę, współczynnik proporcji i inne dane techniczne filmu, aby oddać zamiary reżysera.

Xiaomi zastosowało w telewizorze wydajny procesor SI dla poprawy jakości obrazu. Cztery rdzenie Cortex-A73 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej mają gwarantować szybkie przetwarzanie danych. Dzięki wejściu HDMI 2.1 zapewnione są bardzo niskie opóźnienia 4 ms, co pozwala na granie z pełnym komfortem. Urządzenie wspiera AMD FreeSync Premium, co pozwala osiągać responsywność na poziomie monitorów e-sportowych. W obudowie zostały umieszczone dwa głośniki pełnozakresowe oraz dwa wysokotonowe. Są zgodne z systemami Dolby Vision i Dolby Atmos, co ma zapewniać wrażenia jak w kinie.

Xiaomi TV Max 85 2025 obsługuje Wi-Fi 6, a nowa generacja standardu WLAN umożliwia szybką transmisję danych. Nie brak tu wygodnych rozwiązań, jak Asystent Google, sterowanie głowowe, Xiaomi TV+ czy możliwość używania Xiaomi Watch 2 jako pilota. Wbudowany Chromecast oraz obsługa Apple AirPlay umożliwiają streaming bezpośrednio ze smartfona.

A jaka jest promocja? Normalna cena telewizora to 6499 złotych. Jednak do 9 października można zaoszczędzić 500 złotych i nabyć go za 5999 złotych. Dodatkowo Xiaomi oferuje w cenie usługę rozpakowania i montażu na podstawie. Jeśli brzmi to dla Ciebie kusząco, Xiaomi TV Max 85 2025 możesz nabyć na stronie producenta. Dystrybucja rusza pierwszego dnia października.