Wielkie czyszczenie na YouTube. Tysiące piosenek znikają

SESAC (Society of European Stage Authors and Composers) to coś w rodzaju ZAIKS-u działającego w skali globalnej. Na skutek zgłoszeń organizacji, z YouTube wkrótce znikną tysiące utworów, do których posiada prawa. A ponieważ reprezentuje wielu najpopularniejszych artystów, wkrótce platforma może zostać mocno “odchudzona”. Egzekwowanie praw już się rozpoczęło.