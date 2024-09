YouTube uderzy w oszustów. AI na celowniku

W dobie powszechności SI i jej narzędzi coraz ważniejsze staje się sprawdzanie, czy oglądana treść jest oryginalna, czy wygenerowana. Ale jak można rozróżnić, czy np. słuchana piosenka została stworzona przez ludzi, czy też algorytmy? Platforma Google’a wkrótce da nam do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu nie będzie żadnych wątpliwości.

YouTube walczy z treściami SI

Na oficjalnym blogu YouTube ogłosiło, że technologia jest tworzona w ramach Content ID, czyli systemu, którego platforma używa do identyfikowania materiałów chronionych prawem autorskim. To nowe narzędzie pomoże użytkownikom ustalić, czy słuchają oryginalnego utworu, czy też takiego, który został sklonowany za pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki temu będzie wiadomo, czy dana pozycja jest autentyczna, czy też mamy do czynienia z wygenerowaną przez SI podróbką.

YouTube współpracuje z wieloma partnerami, aby udoskonalić to rozwiązanie. W ramach projektu ma pojawić się narzędzie, które pozwoli celebrytom na samodzielne wykrywanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a które ich pokazują. Wszystko to ma pomóc zwalczać deepfake oraz użycie ich wizerunków bez zgody.

Program pilotażowy dla narzędzia ma ruszyć na początku 2025 roku, a jego powszechne wdrożenie ma nastąpić w zależności od tego, jak powiodą się testy. YouTube we wpisie na swoim blogu podaje:

(…)nowe możliwości opierają się na naszym doświadczeniu w rozwijaniu opartych na technologii podejść do rozwiązywania problemów związanych prawami autorskimi. Od 2007 r. Content ID zapewnia szczegółową kontrolę posiadaczom praw w całym ich katalogach na YouTube – z miliardami roszczeń przetwarzanych każdego roku – jednocześnie generując miliardy nowych przychodów dla artystów i twórców poprzez ponowne wykorzystanie ich prac. Zobowiązujemy się do wprowadzenia tego samego poziomu ochrony w erze sztucznej inteligencji.

Pozostaje pytanie, jak YouTube wdroży tę nową technologię wykrywania treści SI na platformie? No cóż, przekonamy się o tym już za parę miesięcy.