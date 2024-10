Linux motorem napędowym nauki. CERN i Fermilab nie mogą się mylić

Scientific Linux był dystrybucją stworzoną na potrzeby Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Deutsches Eletronen-Synchrotron (DESY) i ETH Zurich. Jego ostatnią wersją było wydanie z numerem 7, ale edycji 8 już nie będzie, choć wsparcie konserwacyjne było kontynuowane do końca cyklu życia – co miało miejsce w czerwcu b.r.. Następcą zostaje AlmaLinux.

Czym jest AlmaLinux?

AlmaLinux to “duchowy następca” Scientific Linux. Powstał na bazie Red Hat Enterprise Linux (RHEL), podobnie jak jego poprzednik, dlatego oferuje te same możliwości, a ponieważ będzie rozwijany, z pewnością pojawią się kolejne. Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) oraz Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oficjalnie ogłosiły, że będą używać AlmaLinux jako standardowej dystrybucji do eksperymentów w swoich obiektach. Główne powody tego wyboru to długi cykl życia, rozszerzone wsparciu dla architektury, szybki cykl wydawniczy oraz inne zalety, bezpieczeństwa nie wyłączając.

Dodatkową atrakcją jest to, że AlmaLinux jest w pełni kompatybilna z innymi dystrybucjami RHEL. Co ciekawe, pomimo nazwy Scientific Linux nie zawiera dużego wyboru oprogramowania naukowego. Zamiast tego działał jako powszechna dystrybucja Linuksa dla różnych laboratoriów i uniwersytetów na całym świecie. Obecna wersja AlmaLinux to AlmaLinux 9, która została wydana w maju 2022 r. Od tego czasu otrzymała kilka aktualizacji, z których ostatnie to 9.4. Będzie miała aktywne wsparcie do 31 maja 2027 r., a wsparcie bezpieczeństwa do 31 maja 2032 roku.

Jak wszystkie inne dystrybucje Linuxa, także Alma jest całkowicie darmowa. Każdy może pobrać ją z tej strony i przekonać się osobiście, z czego korzystają najlepsi naukowcy na świecie. Podejrzewam, że w związku z wyborem przez CERN oraz inne organizacja naukowe, wkrótce pojawią się dedykowane takim zastosowaniom aplikacje i narzędzia.