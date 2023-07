Tej siły już nie powstrzymacie. W końcu nastał rok Linuxa!

Popularność Linuxa osiągnęła rekord. Takich wyników nie uświadczyliśmy przez ostatnie trzy dekady

Na rynku systemów operacyjnych sprzętów stacjonarnych zwycięzca jest tylko jeden i jest nim Microsoft. Windows od lat bowiem dominuje ten segment jako bezsprzecznie najpopularniejszy system, którego popularność od ponad roku wykazuje jednak tendencję spadkową, co najpewniej nie ulegnie zmianie w przyszłości. System Windows zwyczajnie nie może podobać się coraz większej liczbie użytkowników, którzy albo dorastają na uproszczonych interfejsach Androida lub iOS-a, albo mają zwyczajnie dość tego, co Microsoft robi z tym systemem.

Konkurencja z kolei nie śpi i tyczy się to nie tylko Apple’a oraz ciągle rozwijanego systemu macOS, który ciągle zyskuje na popularności i przebił już dawno magiczną barierę 20 procent. Nasz główny bohater, czyli Linux, wypada na tle tych danych miernie ze swoimi 3,24%, bo przebija go popularność nawet ChromeOS (4,13%) i tym bardziej macOS (21,32%) oraz Windowsa (68,23%), ale to fani tego właśnie systemu mają co świętować, bo właśnie po raz pierwszy udział Linuxa na rynku przebił poziom 3 procent. Wbrew pozorom, nie jest to wcale przypadkowe.

Wady i zalety Linuxa nie zmieniły się w dużym stopniu od wielu lat. To nadal system “dla wybranych”, których nie ograniczają aktywności na komputerze zarówno w czasie rozrywki, jak i pracy. Niestety nawet jego największa zaleta, czyli najlepsza możliwa cena (całe 0 złotych) nie wypada najlepiej na tle tego, że ten system dostępny na licencji open-source nie ma oficjalnego wsparcia technicznego, nie jest specjalnie przyjazny dla użytkownika i gdyby tego było mało, wielu producentów nie przygotowuje specjalnie z myślą o nim wersji swoich aplikacji, które przez to albo zupełnie nie działają, albo wymagają oprogramowania trzeciego do wirtualizacji, przez co “działają nieco bardziej”, albo ciągle… wcale.

Innymi słowy, nie dla wszystkich jest taki darmowy system o otwartym kodzie źródłowym, ale ostatnio zaczął zyskiwać na popularności, a to przez zwiększonej popularności przetwarzania w chmurze, sektorów edukacyjnych i nawet gier. Dzięki firmie Valve granie na Linuxie przestało być aż tak problematyczne i przyczynił się do tego nawet handheld Steam Deck, którego powstanie zapewniło impuls do rozwoju oprogramowania Proton (wspomnianej wirtualizacji), dzięki powstaniu m.in. SteamOS, postawionego właśnie na Linuxie.

