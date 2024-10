AMD potwierdza – ​​procesory Ryzen 9000X3D już 7 listopada

Potwierdziły się wcześniejsze pogłoski, mówiące o tym, że układy AMD pojawią się dopiero po premierze rodziny Core Ultra 200S Intela. Ta ma wejść na rynek już za dwa dni. A co ciekawe, sam Intel potwierdził, że jego najnowsze procesory są nieco wolniejsze od procesorów AMD Ryzen 7000X3D.

Ryzen 9000X3D – co może do nich przyciągać?

Pierwszym czynnikiem jest cena. Układy te mają być szybsze od Ultra 200S, a zarazem bardziej przystępne cenowo. Drugim – same rozwiązania technologiczne. Została tu zastosowana platforma AM5 i architektura Zen5, co przekłada się na obsługę pamięci PCIe Gen 5.0 i DDR5. Flagowy model Ryzen 7 9800X3D ma podobno osiem rdzeni i aż 104 MB pamięci podręcznej L3, a jego maksymalne taktowanie sięga 5,2 GHz. Po trzecie – są to modele stworzone z myślą o graczach, można więc oczekiwać po nich większej wydajności w cyfrowych rozgrywkach.

Jednak z innych przecieków wynika, że w porównaniu w poprzednią generacją wzrost wydajności w grach nie będzie duży. Tak więc warto zaczekać na testy porównawcze, które powiedzą nam więcej na temat. Co dość istotne – w związku z premierą nowej linii pojawić się mają obniżki na dotychczasowe modele Ryzen 9000X. Najlepsze oferty mają mieć cenę obniżoną o 50 USD, czyli ponad 200 złotych. Tak więc jeśli nie jest Ci potrzebny procesor gamingowy, a po prostu chcesz mieć dobrego Ryzena do zadań codziennych, premiera nowej linii może być dla Ciebie okazją do zakupu układu w niższej cenie.

