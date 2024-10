To jest premiera! Aż 3 nowe obiektywy Canon RF dla fotografów i filmowców.

Obiektywy hybrydowe

Canon wszystkie premierowe konstrukcje nazywa obiektywami hybrydowymi, zbudowane zostały bowiem by dobrze działać zarówno w rękach fotografa, jak i profesjonalnego filmowca. Podstawowe założenia są takie: zminimalizowae oddychanie przy nastawianiu ostrości, 11-listkowa bezstopniowa przysłona kołowa, sterowana za pomocą płynnie działającego pierścienia na tubusie, podwójny napęd AF (Nano USM + VCM), zaawansowana optyka i wysoka sprawność AF nawet przy słabym świetle.

Canon RF 70-200 mm f/2.8L IS USM Z

Konstrukcja obiektywu: 18 elementów w 15 grupach (3 soczewki asferyczne (w tym 2 elementy GMo i 1 odlewany), 2 soczewki Super UD i 1 soczewka UD (wspominany wyżej element asferyczny UD GMo))

Kąt widzenia: 34°-12° (FF)

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22

Stabilizacja: 5,5 EV OIS, 7,5 EV IBIS+OIS

Minimalna odległość ogniskowania: 49 cm (dla 70 mm) – 68 cm (dla 200 mm)

Maksymalny współczynnik powiększenia: ×0,3 dla 200 mm

Rozmiar filtra: 82 mm

Wymiary (średnica × długość): 88,5 mm × 199,0 mm

Waga: 1115 g

Canon posiada już w ofercie bardzo udany obiektyw klasy 70-200 mm f/2.8. Nowa wersja, oznaczona dodatkową literą Z w nazwie mimo na pozór podobnych parametrów jest jednak zupełnie inną konstrukcją. Tubus jest identyczny z zastosowanym w obiektywie Canon RF 24-105mm f/2.8L IS USM Z i posiada stałą długość – zmiana zoomu następuje przez ruch elementów wewnątrz niego. Rozmiar i położenie pierścieni zoomu i ostrości zostały dostosowanie do sterowania za pomocą dodatkowych adapterów Power Zoom PZ-E2 i PZ-E2B – ten drugi przystosowany jest do współpracy także ze specjalnym uchwytem Zoom Servo Grip, z którego poziomu można sterować zarówno zbliżeniem, jak i ostrością.

Canon RF 70-200 mm f/2.8L IS USM Z został wyposażony w elektroniczną regulację parafokalności, uszczelnienia, powłoki ASC i SuperSpectra i pierścień przysłony – niestety jego użyteczność poza trybem filmowym jest ograniczona, Canon pozwala bowiem na sterowanie z jego pomocą przysłoną podczas fotografowania wyłącznie posiadaczom aparatów Canon EOS R5 II i EOS R1. Po raz pierwszy w systemie RF jest także zgodny z telekonwerterami ×1,4 i ×2.

Obiektyw dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: standardowy czarny oraz biały, wykończony odbijającą słońce farbą termoizolacyjną, zmniejszającą nagrzewanie.

Canon RF 50 mm f/1.4L VCM

Konstrukcja obiektywu: 14 elementów w 11 grupach (1 soczewka UD, 2 soczewki asferyczna, w tym 1 GMo)

Kąt widzenia: 46° (FF)

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Stabilizacja: brak, tylko IBIS

Minimalna odległość ogniskowania: 40 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: ×0,15

Rozmiar filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 76,5 mm × 99,3 mm

Waga: 580 g

Canon RF 50 mm f/1.4L VCM to trzeci obiektyw RF o tej ogniskowej w ofercie producenta. Poza nim dostępny jest budżetowy model o jasności f/1.8 i wyższej klasy szkło o jasności f/1.2, ciężkie i z niezbyt szybkim i celnym układem AF.

Najnowszy RF 50 mm f/1.4L VCM mając ten sam kąt widzenia, waży o 40% mniej, wyposażony jest w błyskawicznie działający AF i posiada komplet manipulatorów niezbędnych do pracy filmowca, w tym szeroki pierścień ostrości i węższy pierścień przysłony, pracujący bezstopniowo i sterujący 11-listkową przysłoną kołową. Napęd AF zapewnia szybki i praktycznie bezgłośny duet silników VCM i Nano USM.

Canon RF 24 mm f/1.4L VCM

Konstrukcja obiektywu: 15 elementów w 11 grupach (2 soczewki UD, 1 soczewka asferyczna GMo)

Kąt widzenia: 46° (FF)

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/16

Stabilizacja: brak, tylko IBIS

Minimalna odległość ogniskowania: 24 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: ×0,17

Rozmiar filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 76,5 mm × 99,3 mm

Waga: 515 g

Canon RF 24 mm f/1.4L VCM wygląda jak brat bliźniak opisywanej powyżej „pięćdziesiątki” i nie jest to przypadek – tubus w obu obiektywach ma identyczne rozmiary i położenie pierścieni sterujących i do tego jest identyczny z pierwszym obiektywem z tej serii, czyli RF 35 mm f/1.4L VCM. Wykorzystanie wspólnej konstrukcji mechanicznej ma w zastosowaniach filmowych oczywiste zalety – aparat posadowiony na gimbalu po zmianie optyki nie wymaga ponownego wyważania ani układów zdalnego sterowania ostrością i przysłoną, stosować można te same filtry i akcesoria, a zbliżona konstrukcja optyczna daje takie same parametry transmisji i w efekcie odwzorowanie barw.

Canon RF 24 mm f/1.4L VCM podobnie jak RF 50 mm f/1.4L VCM jest uszczelniony, ma szybki i bezgłośny autofocus z napędem Nano USM + VCM i najwyższej klasy powłoki antyodblaskowe i ochronne.

Ceny i dostępność

Wszystkie zaprezentowane dzisiaj nowości można będzie kupić na przełomie listopada i grudnia 2024 roku. Sugerowane ceny detaliczne wyglądają następująco:

Canon RF 50 mm f/1.4L VCM – 7399 zł

Canon RF 24 mm f/1.4L VCM – 7999 zł

Canon RF 70-200 mm f/2.8L IS USM Z czarny – 16329 zł

Canon RF 70-200 mm f/2.8L IS USM Z biały – 16329 zł

