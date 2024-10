Nowy chiński dron zmienia oblicze logistyki na świecie. Ładowność większa niż samochód osobowy

Nikt już nie ma wątpliwości, że bezzałogowe aparaty latające są przyszłością lotnictwa – i to niemalże każdej jego gałęzi. Drony są nieocenione na polu walki, a także w branży transportowej, bo bez problemu mogą dostarczać ładunki w znacznie oddalone o siebie miejsca.

22 sierpnia Chińczycy przeprowadzili pomyślny lot testowy krajowego drona zdolnego do transportu imponujących 3,2 ton ładunku. Nigdy wcześniej do bezzałogowca nie udało się “upakować” aż tyle. Według ekspertów branżowych dron SA750U może całkowicie przekształcić globalną logistykę.

Chińczycy przekraczają kolejne bariery – takiego drona będą zazdrościć im Amerykanie

SA750U, opracowany przez Hunan Shanhe Huayu Aviation Technology, ma znaczną maksymalną masę startową wynoszącą 7,5 tony. Dzięki temu dron może sprawnie transportować duże ładunki.

Maszyna może latać na wysokości 7300 m z maksymalną prędkością 308 km/h. Dzięki takiej kombinacji jest w stanie pokonać praktycznie wszystkie przeszkody w każdych warunkach pogodowych. Imponujący jest także zasięg 2200 km, co czyni z SA750U idealnego drona transportowego.

Udany lot testowy SA750U stanowi najnowsze osiągnięcie w serii innowacyjnych osiągnięć, które przyciągnęły uwagę mediów. Na początku tego miesiąca firma z siedzibą w Syczuanie przeprowadziła próbę z dronem o ładowności 2 ton, a zaledwie dwa miesiące temu państwowa Aviation Industry Corporation of China przeprowadziła testy z dronem zaprojektowanym do transportu 700 kg.

SA750U to chiński dron transportowy o imponującej ładowności /Fot. Reuters

Te postępy są również oznaką panującej konkurencji wśród chińskich producentów, którzy wszyscy dążą do przesunięcia granic technologii dronów i ugruntowania swojej pozycji lidera w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Eksperci są przekonani co do transformacyjnej roli bezzałogowych statków powietrznych, które znacznie skrócą czas dostaw i koszty transportu, szczególnie w odległych lub trudno dostępnych regionach.

Ich zdolność do działania bez konwencjonalnej infrastruktury lotniczej, takiej jak pasy startowe, czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla gęsto zaludnionych środowisk miejskich lub obszarów o ograniczonym rozwoju technologicznym.

Chiny poczyniły znaczne postępy w zakresie komercyjnych dostaw dronami. W niedawnym raporcie rząd podkreślił rolę mobilności pionowej, którą umożliwiają drony, jako “nowej siły produkcyjnej” o potencjalnych zastosowaniach w różnych sektorach, w tym w transporcie pasażerskim i towarowym, rolnictwie i reagowaniu kryzysowym.