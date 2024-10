Twoje panele słoneczne są słabe. Chiny zaskoczyły świat sprawnością swoich Hi-MO X10

LONGi ustanawia nowy standard sprawności paneli słonecznych

LONGi, a więc jeden z najważniejszych chińskich producentów paneli słonecznych, ogłosił właśnie swój autorski przełom w technologii paneli słonecznych. Firma zaprezentowała serię Hi-MO X10, która osiąga imponującą sprawność na poziomie 24,8%, co stanowi rekordowy wynik w branży, bo żaden inny producent nie wprowadził jeszcze panelu fotowoltaicznego o tak wysokiej sprawności na rynek. To osiągnięcie stało się możliwe dzięki postępom w dosyć nieoczekiwanym miejscu, bo w technologii hybrydowej pasywacji tylnej elektrody (HPBC) obecnej w samych ogniwach. Ta technologia doczekała się ulepszenia i tym samej drugiej wersji, jako następczyni rozwiązania zastosowanego w starszych panelach Hi-MO 9. Stanowi ona komplementarne uzupełnienie innych ulepszeń, znacząco podnoszących współczynnik konwersji energii.

Choć szczegółowe specyfikacje techniczne serii Hi-MO X10 nie zostały jeszcze opublikowane, oficjalne oświadczenie LONGi wskazuje, że każda komórka HPBC 2.0 w tych modułach osiąga sprawność na poziomie 26,6%, co przekłada się na ogólną sprawność modułu na poziomie 24,8%. Chociaż seria Hi-MO X10 nie jest jeszcze dostępna do sprzedaży, to jej specyfikacje plasują ją wśród najbardziej efektywnych modułów słonecznych na świecie. Zwłaszcza że osiągają maksymalną moc wyjściową wynoszącą 670 watów, co samo w sobie stanowi istotny skok w zakresie efektywności i mocy wyjściowej.

Do tych rekordowych wyników przyczynia się kilka innowacji technologicznych poza wspomnianym HPBC 2.0. Zastosowanie przez LONGi technologii bipolarnych hybrydowych pasywacji (BHP) jest jednym z kluczowych osiągnięć, bo BHP pozwala masowo produkowanym komórkom fotowoltaicznym osiągać napięcie obwodu otwartego powyżej 745 mV, co według LONGi jest o 15 mV wyższe względem standardowych rozwiązań. Dzięki połączeniu różnych technik pasywacji technologia ta redukuje straty prądowe i zwiększa sprawność konwersji poprzez ochronę powierzchni komórki i minimalizację rekombinacji nośników ładunku na granicach materiału. Częścią układanki są też nowe wafle krzemowe typu N TaiRay o wyższej jakości, które zostały wprowadzone w kwietniu i charakteryzują się mniejszą ilością zanieczyszczeń i zwiększoną odpornością na pękanie, co samo w sobie zwiększa trwałość i żywotność modułów.

Moduły Hi-MO X10 mają wymiary 2382×1134 mm i wspierają współczynnik temperaturowy mocy -0,26%/°C, co jest kluczowe dla utrzymania efektywności w różnych warunkach klimatycznych. Firma LONGi zminimalizowała w nich również degradację wydajności, co podkreśla jedynie 1-procentowy spadek w pierwszym roku i roczny na poziomie 0,35%. Ta stabilność sprawności obiecuje niezawodną wydajność przez cały okres użytkowania produktu, co potwierdza fakt, że firma LONGi nie obawia się udzielania 15-letniej gwarancji na produkt oraz 30-letniej na jego wydajność. Aktualnie jednak tych paneli nie można kupić, ale już w pierwszym kwartale 2025 roku ma ruszyć produkcja masowa na poziomie 20-30 GW. W praktyce nie musimy jednak na to czekać, bo Huasun, czyli inny chiński producent paneli fotowoltaicznych, zaktualizował swoją serię Himalaya G12-132, która według międzynarodowych testów osiągnęła moc 768,938 W oraz sprawność 24,75%. W laboratoriach z kolei powstają już panele o potencjalnej sprawności na poziomie 60%.