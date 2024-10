Właśnie zrewolucjonizowali “wojenną szatkownicę”. Ta broń pluje amunicją, jak szalona

Ta nowa i do tego rewolucyjna broń łańcuchowa strzela z niewiarygodną prędkością

Broń łańcuchowa to szczególny rodzaj działa automatycznego lub karabinu maszynowego, bo taki, który wykorzystuje zewnętrzne źródło zasilania do cyklicznego działania mechanizmu broni. W praktyce oznacza to, że zamiast używać energii z odrzutu naboju, taka broń wykorzystuje łańcuch napędzany silnikiem elektrycznym, który porusza się a czterech kołach zębatych, aby ładować, strzelać, wyciągać i wreszcie wyrzucać naboje z broni. Ten właśnie sposób działania wykorzystała firma Northrop Grumman przy tworzeniu M230 Link Fed (M230LF) Dual Feed Bushmaster Chain Gun. Ta broń nowej generacji została zaprojektowana specjalnie po to, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki armie angażują się w walkę, dzięki zupełnie nowemu wymiarowi siły ognia oraz wszechstronności.

Najważniejszą cechą M230LF jest system podwójnego zasilania amunicją, który pozwala operatorom na natychmiastowe przełączanie się między dwoma jej rodzajami. Ta rewolucyjna funkcja eliminuje potrzebę używania taśm mieszanych, upraszczając tym samym logistykę i zwiększając efektywność przeładowywania w warunkach bojowych. Jest więc na wagę złota na długo przed tym, nim ktokolwiek pociągnie za spust, ale kiedy już na froncie zrobi się gorąco, strzelec z taką bronią będzie mógł z łatwością zwalczać naprzemiennie np. drony i cele naziemne. Wykorzysta do tego kolejno pociski XM1211 z zapalnikami zbliżeniowymi, które są idealne do niszczenia dronów wroga oraz XM1198 o dużej sile wybuchu, mające radzić sobie z zagrożeniami naziemnymi.

Chociaż system podwójnej amunicji jest najważniejszą cechą tego działa łańcuchowego, to firma Northrop Grumman poprawiła w nim znacznie więcej, projektując go od podstaw i z myślą o niezawodności i trwałości, choć zachowując 60% części z poprzedniego modelu M230LF, co zapewnia szybkie i efektywne naprawy oraz konserwację, oszczędzając tym samym czas i koszty na polu bitwy. Zanim jednak nowa broń zacznie służbę, ktoś musi ją kupić, a wcześniej dostać potwierdzenie na jej niezawodność i to właśnie ma mieć miejsce na początku 2025 roku, bo wtedy to firma planuje przeprowadzić demonstracje ostrzału. Już teraz chwali się jednak, że M230LF odznacza się już szóstym poziomem gotowości technologicznej, co oznacza, że jest na dobrej drodze do integracji operacyjnej.