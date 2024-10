Ten wyjątkowy rower elektryczny waży tyle, co Twój plecak – ale czy zdołasz udźwignąć jego cenę?

No i to się nazywa rower. Turbo Vado SL 2 Carbon to taki cud aż strach zostawiać na ulicy

Nowe elektryczne rowery Turbo Vado SL 2 Carbon zostały zaprojektowane z myślą o redukcji wagi i zwiększeniu wydajności bez utraty funkcjonalności charakterystycznej dla e-bike. Nie jest to łatwe (i tanie) do osiągnięcia i dlatego też te proponowane przez Specialized rowery mają pełne ramy, widelce i sztyce z włókna węglowego, co nie tylko poprawia ich estetykę oraz możliwości w zakresie tłumienia drgań, ale także znacznie zmniejsza ich wagę. Tyczy się to obu modeli, czyli zarówno Vado SL 2 Carbon 6.0, jak i Vado SL 2 Carbon 6.0 Equipped, choć warto też wspomnieć, że producent stworzył też limitowany model Vado SL 2 Carbon LTD. Różnią się one wyposażeniem, ale nie ramą.

Sercem modeli Vado SL 2 Carbon jest silnik Specialized 1.2 SL, który generuje 50 Nm momentu obrotowego i 320 watów mocy szczytowej. Oznacza to, że mimo nacisku na lekką konstrukcję, te rowery zapewniają ogromne wspomaganie pedałowania, bo rowerzyści mogą liczyć na wspomaganie prędkości do aż 45 km/h. Jeśli z kolei idzie o obecny w nich magazyn energii, to sprowadza się on do akumulatora litowo-jonowego o pojemności 520 Wh o nieznanym zasięgu na jednym ładowaniu.

Vado SL 2 Carbon 6.0

Dla tych, którzy wolą prostotę bez zbędnych dodatków do rowerów, Vado SL 2 Carbon 6.0 będzie wyborem idealnym. Dlaczego? Ano dlatego, że ten ważący 15,98-kg model łączy napęd Shimano XT 1×12 i hydrauliczne hamulce tarczowe TRP HD-R803, a do tego opony Specialized Hemisphere odporne na przebicia, zintegrowane światło Lezyne o mocy 500 lumenów oraz tylne światło Specialized. Jeszcze więcej ma do zaoferowania Vado SL 2 Carbon 6.0 Equipped o wadze 17,99 kg, który posiada dodatkowe elementy, takie jak podpórkę, bagażnik tylny o 25-kg nośności i błotniki.

Vado SL 2 Carbon LTD

Limitowany do jedynie 250 egzemplarzy Vado SL 2 Carbon LTD wynosi niską wagę na jeszcze wyższy poziom, a do tego ma do zaoferowania jeszcze bardziej zaawansowany osprzęt. W grę wchodzą obręcze z włókna węglowego Roval Terra, elektroniczny napęd SRAM, hydrauliczne hamulce SRAM Level Silver Stealth oraz siodełko Power Pro Mirror. Jego cena jednak powala, bo Specialized wyceniła go na poziomie 7500 euro, czyli o ponad 1500 euro więcej względem mniej zaawansowanych modeli.