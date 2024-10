Epson wprowadza nowe, inteligentne miniprojektory. To alternatywa dla tradycyjnych telewizorów

Modele EF-21 i EF-22 są kompaktowe, dzięki czemu można zabrać je ze sobą w podróż. Nie są to jednak ich jedyne zalety. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniają doskonały obraz o wielkości nawet trzykrotnie większej niż zwykły telewizor. Mają także liczne dodatki podnoszące komfort użytkowników.

Nowe urządzenia marki Epson są przeznaczone dla użytkowników domowych. EF-21 i EF-22 to modele łatwe w konfiguracji, oferujące rozmiar ekranu do 150″ i wyposażone w system Google TVTM oraz dwa głośniki o mocy 5 W. Dlatego mogą posłużyć także jako sprzęt audio – obraz nie jest wymagany.

Flagowa technologia producenta – Epson 3LCD – zapewnia jasne, żywe obrazy z taką samą intensywnością światła białego i barwnego. Oba modele mają współczynnik kontrastu na poziomie 5 000 000:1, co gwarantuje wyraźne cienie i głębokie czernie. Oba miniprojektory można łatwo skonfigurować, ręcznie lub automatyczne ustawiając ostrość, dokonywać korekcji geometrii obrazu, wykrywać przeszkody czy dopasowywać ekran w inny sposób.

Krzysztof Bury, Account Manager Consumer & Channel w Epson Polska, tak mówi o nowych miniprojektorach:

Naszą misją jest zachęcenie jak największej liczby osób do codziennego korzystania z projektorów w domach – te dwa modele świetnie się do tego nadają. Ich największe zalety to łatwość konfiguracji, obsługi, ale także eleganckie wzornictwo, dzięki któremu staną się ozdobą salonu. Wielki obraz, szeroka funkcjonalność, inteligentna łączność oraz laserowe źródło światła wysokiej jakości sprawiają, że są one po prostu znacznie lepszym wyborem, niż telewizory