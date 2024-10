Firefox znowu łatany. Co tym razem nie zadziałało?

Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio Firefox doczekał się tylu poprawek w tak krótkim czasie. Pierwsze dwie miały na celu likwidację wykrytych podatności, a najnowsza, czyli trzecia, to naprawa problemów technicznych, mających negatywny wpływ na używanie przeglądarki. A co to za problemy?

Firefox 131.0.3 – co zmienia?

Aktualizacja jest już dostępna i można pobrać ją w dowolnej chwili. Czy warto? Jak najbardziej, ponieważ naprawia kilka irytujących błędów, w tym problemy z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym. Pełna lista zmian prezentuje się następująco:

naprawiono problem, w wyniku którego niektórzy użytkownicy nie mogli uzyskać dostępu do części witryny swojego banku poświęconej płatnościom rachunków (błąd 1923500);

naprawiono problem, w wyniku którego niektóre filmy VR180 i 360 nie były poprawnie renderowane na YouTube (błąd 1922278);

naprawiono błąd powodujący awarię, której doświadczali użytkownicy systemu Windows z oprogramowaniem zabezpieczającym Avast lub AVG podczas odwiedzania niektórych witryn (błąd 1919678);

naprawiono problem, w wyniku którego przycisku „Wyświetl wszystkie karty” nie można było przenieść z paska narzędzi (błąd 1918681).

Czytaj też: Mozilla naprawia krytyczną lukę w zabezpieczeniach Firefoxa

Firefox 131 wprowadził kilka nowych funkcji do przeglądarki, takich jak możliwość udzielania tymczasowych uprawnień do witryny, podglądy kart, nowa lokalizacja, ulepszenia tłumaczeń, poprawki zabezpieczeń i wiele więcej. Jak jednak pokazują wprowadzane poprawki, Mozilla powinna przyłożyć się lepiej do testowania kolejnych wydań, ponieważ zaistniała sytuacja nieprzyjemnie zaczyna przypominać aktualizacje Windows, które zamiast pomagać – szkodzą.

Aby zaktualizować posiadaną przez Ciebie wersję Firefoxa, kliknij na Pomoc, a następnie “O programie Firefox”. Powinna pokazać się możliwość uaktualnienia do najnowszej wersji.